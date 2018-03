Новый фотошоп-скандал. Найдешь Элизабет Олсен?

В мае на экраны выйдет фильм «Мстители: война бесконечности», который станет 19-м в кинематографической вселенной Marvel. В нем, кстати, одну из главных ролей сыграла Элизабет Олсен (29) — она предстанет на экранах в образе мутанта Алой Ведьмы.

https://www.youtube.com/watch?v=oZuUIu-iWAI

И сейчас идет активная реклама картины. На днях, например, Дэйв Батиста (49), Бенедикт Камбербэтч (41), Данай Гурира (40) и Элизабет Олсен появились на обложке журнала Empire. И, кажется, нас ждет очередной скандал.

Все дело в том, что на фото Элизабет совершенно не похожа на себя: над ее лицом заметно поколдовали редакторы. Да и сама она, похоже, осталась недовольна. В своем Instagram Олсен выложила ту самую обложку и написала: «Апрель 27…Разве это похоже на меня?».

April 27th… Does this look like me? #scarletwitch #infinitywar #avengers

Публикация от Elizabeth Olsen (@elizabetholsenofficial)

20 Мар 2018 в 12:10 PDT Поклонники Элизабет в один голос заявляют — нет! А ты как думаешь?

