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Новый фотошоп-скандал. Найдешь Элизабет Олсен?
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Новый фотошоп-скандал. Найдешь Элизабет Олсен? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
В мае на экраны выйдет фильм «Мстители: война бесконечности», который станет 19-м в кинематографической вселенной Marvel. В нем, кстати, одну из главных ролей сыграла Элизабет Олсен (29) — она предстанет на экранах в образе мутанта Алой Ведьмы.
https://www.youtube.com/watch?v=oZuUIu-iWAI
И сейчас идет активная реклама картины. На днях, например, Дэйв Батиста (49), Бенедикт Камбербэтч (41), Данай Гурира (40) и Элизабет Олсен появились на обложке журнала Empire. И, кажется, нас ждет очередной скандал.
Все дело в том, что на фото Элизабет совершенно не похожа на себя: над ее лицом заметно поколдовали редакторы. Да и сама она, похоже, осталась недовольна. В своем Instagram Олсен выложила ту самую обложку и написала: «Апрель 27…Разве это похоже на меня?».
April 27th… Does this look like me? #scarletwitch #infinitywar #avengers
Публикация от Elizabeth Olsen (@elizabetholsenofficial)
20 Мар 2018 в 12:10 PDT  Поклонники Элизабет в один голос заявляют — нет! А ты как думаешь?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-fotoshop-skandal-najdesh-elizabet-olsen/
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