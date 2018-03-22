Как роль в «Особенностях национальной охоты» стала брендом

Как роль в «Особенностях национальной охоты» стала брендомПо традиции в марте на Нижегородской ярмарке открылась выставка «Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых». Ярким гостем на ней стал главный егерь страны, или, как он себя называет, Егерь всея Руси. Это «Кузьмич» — герой фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», а в жизни — актёр театра и кино Виктор Бычков . На выставку он привёз несколько товаров для охотников и рыболовов, которые продаются под брендом «Кузьмич»: автоклав, вечные спички, устройство для чистки рыбы и прочие «мужские» товары. Все они украшены портретами героя фильмов Александра Рогожкина

«Деловая газета» пообщалась с Виктором Бычковым и узнала, как народный герой Кузьмич стал его визитной карточкой.

КУЗЬМИЧ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ ФИНЛЯНДИИ

— Виктор Николаевич, как возник бренд «Кузьмич»?

— У меня пенсия 11 тысяч рублей. Питер — очень дорогой город. Торговать я не умею, мне не с руки. Грабить тоже не умею. Возник вопрос: как заработать на булку, и чтобы с маслом? Ролей в кино и театре было мало. В этот момент в жизни появился человек, который сказал мне: «Можно ли использовать ваше лицо на ноже?» Я был не против. Сейчас «Кузьмич» украшает несколько видов товаров охотников, рыболовов — и не только.

Однажды в жизни появился Николай Федоренко . Он предложил украшать портретом «Кузьмича» рыбочистки. Прежде чем моё лицо появилось на них, я попросил у Николая 100 штук и раздал их друзьям. Предупредил Федоренко, что если кому-нибудь из друзей рыбочистки не понравятся, портрет Кузьмича на них не появится. К счастью, никто из моих друзей рыбочистку мне не вернул. Я тщательно подхожу к выбору товара, где бы появился портрет героя фильма Рогожкина.

— Сегодня в образе полюбившегося персонажа вы ещё проводите экскурсии в окрестностях карьера Рускеала на западе Карелии.

— Это придумала моя жена Полина, чтобы привлечь людей к заповедным местам России. Сегодня из Питера и Москвы в этот очень красивый край ходит автобус. Люди приезжают из разных мест, встречаются с моим Кузьмичом, и он общается с ними почти целый день. Мы, организаторы, поставили себе задачу: поездка должна быть недорогой и запасть человеку в душу, чтобы Карелия стала для него родным краем в географическом понимании, чтобы возникло желание приезжать сюда в разные времена года. Судя по опросам, каждый второй хочет побывать здесь снова. Правда, пока мы проводим лишь корпоративные выезды.

— В Финляндии егеря Кузьмича считают национальным героем…

— Да, правда. Один историк так объяснил это: Кузьмич живёт на финской территории и сохраняет её в первозданном виде, ждёт, когда финны вернутся обратно и будут жить на своей исконной земле. Он герой, потому что не навредил, пацифист по отношению к природе. Вы видели его с топором, пилой? Он пишет книгу, пьёт чай, иногда — водочку.

— Дружите с партнёрами по фильму — Булдаковым, Стругачёвым, Русскиным, Хаапасало? На охоте, рыбалке встречаетесь?

— Нет, не дружим. Мы втроём — с Булдаковым и Стругачёвым — года два ездили с концертами по стране. Встречались в Москве на каких-то мероприятиях. Но жизнь нас развела. Мы все теперь другие люди, очень разные. Оттого, что мы лицедеи, нас не хватило на многие годы. В дружбе ведь надо от многого отказываться. Я помню и люблю их всех. Они для меня остались там. Тогда мы были и моложе, и, наверное, лучше.

ЗЛОЕ ЛИЦО ВОЙНЫ

— Егерь Кузьмич стал вашей визитной карточкой. А как он вообще появился? Как вы познакомились с Рогожкиным?

— Это было в 84-м году. Он снимал свой первый фильм — «Ради нескольких строчек». Я там играл немецкого егеря. И в картине у меня не было ни одного слова. Александр мне тогда сказал: «Ты должен сыграть злое лицо войны». Мой персонаж вроде получился — тощий, странный. А через десять лет Рогожкин написал роль русского егеря Кузьмича. Доброго. На этот раз со словами, за что ему спасибо.

Очень люблю места на границе Карелии и Ленинградской области, где мы снимали «Особенности национальной охоты». Высоцк под Выборгом, Зеленогорск, Сестрорецк, Ваганово, где у мамы дача была. Там у меня друзья, там я душой отдыхаю. По-настоящему.

— Что значит «по-настоящему»?

— Знаете, ещё великий физиолог академик Иван Павлов говорил, что организм должен отдыхать в том климате, в котором человек родился и к которому привык. Да, можно съездить в жаркие страны, погреться. Но дело в том, что там организм начинает адаптироваться только на седьмой день, когда вам уже пора уезжать. Он только перестроился, а вы его гоните назад. И он начинает, как часы, барахлить. Вот стоит вам слетать в Америку дней на двадцать, вернуться обратно, и у вас «крыша уедет» на полгода. Поэтому посмотреть — да, но не отдыхать. Отдыхать я предпочитаю здесь — в своих любимых краях. Карельский перешеек, Финский залив, Ладога… Или в Эстонии. Это очень близко от Петербурга. Очень похожий климат, тихо, все говорят по-русски и все рады, что ты приехал. Там соляные пещеры, массаж, всякие полезные процедуры. Семь дней отдохнул — мне на полгода этого хватает.

Досье «ДГ»