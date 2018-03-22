Рустэм Хамитов поручил развивать у жителей Башкирии «культуру оптимизма»

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил развивать в Башкирии «качество жизненной среды» и «культуру оптимизма». Со слов руководителя региона, который сегодня, 22 марта, выступил на заседании перед Госсобранием — Курултаем РБ, в республике необходимо создать достойные условия для жизни.

— Мы видим, как в последние годы существенно меняются запросы людей, а вместе с ними и ожидания от власти, и они будут только возрастать. Сейчас нужны не только жильё, детские сады и школы, на первый план выходит качество жизненной среды. Этот интегральный показатель складывается из многих. Необходимо создавать достойные условия в учреждениях образования и здравоохранения, благоустраивать жилые зоны, формировать современное пространство, включая музеи, парки, центры семейного досуга, спортивные комплексы и многое другое. Всё это повышает культуру оптимизма. Мы уже несколько лет занимаемся повышением этих показателей, и нам удалось достичь успехов, — сказал Хамитов.

В подтверждение своих слов он рассказал о росте покупательской способности населения. Так, в прошлом году было куплено на треть больше автомобилей, чем годом ранее. Личные сбережения выросли более чем в 2,7 раза.

— Растёт и бюджет, наполняется ресурсами. Доходная часть бюджета составила 201 миллиард рублей. Впервые преодолена планка по доходам в 200 миллиардов рублей. Усилилась адресная поддержка населения с низкими доходами, в частности, семей с детьми. Для борьбы со снижением рождаемости мной подписан указ о поддержке семей, где родился первый ребёнок. С января этого года республика из федерального бюджета получила на эти цели 530 миллиардов рублей, — сообщил Рустэм Хамитов.

По данным руководителя региона, в прошлом году на социальную сферу потратили 42,3 миллиарда рублей. На эти деньги удалось ввести несколько объектов сферы образования и здравоохранения.

За два года республика получит дополнительно ещё более 1,36 миллиарда рублей федеральных средств по программе создания мест в детских садах для детей до трёх лет. А до 2025 года в республике планируется полностью решить проблему со второй сменой в школах.