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Детская конференция по ремеслу прошла в Югре
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Детская конференция по ремеслу прошла в Югре 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
В Сургуте состоялась детская научно-практическая конференция «Традиционные ремесла и декоративно-прикладное искусство: прошлое, настоящее и будущее».
Как сообщает ugra-news, форум был организован историко-культурным центром «Старый Сургут» при поддержке комитета культуры и туризма администрации города. Результаты своих исследований смогли продемонстрировать воспитанники 23 школ и учреждений дополнительного образования. Югорчане в возрасте от восьми до восемнадцати лет представили свои работы в трех номинациях: «Традиционные ремесла России и Югры» и «Традиции и современность», а особый интерес участники проявили к номинации «Мастера традиционных ремесел и декоративно-прикладного искусства нашего края».
Отметим, что программа конференции поделилась на две части: в первой участники зачитали доклады, а во второй части ребята проводили мастер-классы по теме своего исследования. Так, свыше 200 участников этих мастер-классов унесли домой сувенир.
По результатам двух дней работы конференции были определены 20 победителей. Лучшие работы жюри рекомендовало к участию в XIII межрегиональной конференции «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее», которая пройдет в конце марта в Ханты-Мансийске.
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