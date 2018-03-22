Детская конференция по ремеслу прошла в Югре

В Сургуте состоялась детская научно-практическая конференция «Традиционные ремесла и декоративно-прикладное искусство: прошлое, настоящее и будущее».

Как сообщает ugra-news, форум был организован историко-культурным центром «Старый Сургут» при поддержке комитета культуры и туризма администрации города. Результаты своих исследований смогли продемонстрировать воспитанники 23 школ и учреждений дополнительного образования. Югорчане в возрасте от восьми до восемнадцати лет представили свои работы в трех номинациях: «Традиционные ремесла России и Югры» и «Традиции и современность», а особый интерес участники проявили к номинации «Мастера традиционных ремесел и декоративно-прикладного искусства нашего края».

Отметим, что программа конференции поделилась на две части: в первой участники зачитали доклады, а во второй части ребята проводили мастер-классы по теме своего исследования. Так, свыше 200 участников этих мастер-классов унесли домой сувенир.

По результатам двух дней работы конференции были определены 20 победителей. Лучшие работы жюри рекомендовало к участию в XIII межрегиональной конференции «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее», которая пройдет в конце марта в Ханты-Мансийске.