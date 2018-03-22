Песенный фольклор регионов России прозвучит в Черемушках

23 марта ведущий творческий коллектив города Москвы фольклорный ансамбль «Куделя» приглашает зрителей на концерт «Русь многоликая». В музыкальном прочтении гостей цикла творческих встреч «Из уст в уста» будет представлен песенный фольклор регионов России.

«Участницы фольклорного ансамбля РАМ имени Гнесиных «Цветень» выступят с музыкальным проектом «Голоса многоликой Руси», порадовав зрителей музыкальными и танцевальными номерами в сопровождении литературных зарисовок — рассказов о родном крае, особенностях народного бытования и музицировния», — обещают организаторы.

В завершении концерта интерактивную программу для гостей проведет ансамбль «Куделя». Стоит отметить, что «Куделя» уже не первый год помогают жителям столицы возвращаться к национальным истокам, открывая для себя глубины русских народных традиций. Начало сегодняшнего мероприятия назначено на 18:00. Вход в малый зал центра культуры и искусства «Меридиан», где и пройдет вечер, свободный, через корпус «Кружки».