Планета детства едет на конкурс-фестиваль

31 марта коллектив ГБОУ Школа 2073 «Планета детства» примет участие в IX Всероссийском конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Шаг к мечте».

Юные дарования представят жюри и участникам конкурса свои достижения в области хореографического искусства на сцене универсального концертно-зрелищного комплекса «Прожектор».

Коллектив «Планета детства» выступит с номерами: «Тарантелла», «Коза-дереза», «Татарские заковырки», кадриль «Рассыпуха», «Молдавская сырба», «Золотая ярмарка», «Во садочке», «Казачий пляс», «Белый лебедь», «Испанская роза»— рассказала хореограф постановщик Надежда Селютина.

Пожелаем нашим танцорам удачи и везения…