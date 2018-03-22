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Планета детства едет на конкурс-фестиваль
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Планета детства едет на конкурс-фестиваль 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
31 марта коллектив ГБОУ Школа 2073 «Планета детства» примет участие в IX Всероссийском конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Шаг к мечте».
Юные дарования представят жюри и участникам конкурса свои достижения в области хореографического искусства на сцене универсального концертно-зрелищного комплекса «Прожектор».
Коллектив «Планета детства» выступит с номерами: «Тарантелла», «Коза-дереза», «Татарские заковырки», кадриль «Рассыпуха», «Молдавская сырба», «Золотая ярмарка», «Во садочке», «Казачий пляс», «Белый лебедь», «Испанская роза»— рассказала хореограф постановщик Надежда Селютина.
Пожелаем нашим танцорам удачи и везения…
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