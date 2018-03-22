СМИ сообщили о проституции и романах с педагогами в Брянском интернате

Следственный комитет РФ по Брянской области завел уголовное дело по подозрению в детской проституции и развратных действиях со стороны учителей в школе‐интернате имени Героя России А. А. Титова в Брянской области. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным издания, воспитанница учебного заведения

16-летняя

Диана А. (имя изменено) рассказала руководству школы о романе своего сверстника с одной из учительниц, а также о проституции среди некоторых воспитанниц, однако девочке не поверили.

Позже Диана сняла на смартфон свидание учительницы и воспитанника. В ответ на это «любовники» провели с девочкой разговор в грубой форме и с применением физической силы. Смартфон они украли и разбили. После этого воспитанница снова обратилась к руководству, ей ответили «Разберемся». Терпению Дианы пришел конец, и она вызвала полицию.

Правоохранители прибыли быстро и опросили всех — и обидчиков, и потерпевшую, и свидетелей. Во время беседы с полицейскими Диана рассказала о «неприличных» заработках воспитанниц — якобы они ходят к 45-летнему

мужчине, который платит им деньги за интимные услуги. По словам девочки, воспитатели

школы-интерната

знают об этом.

Также Диана призналась, что боится «травли» со стороны воспитателей. По ее словам, они якобы подговаривают других детей написать на девочку докладную, что она нарушает режим и им тяжело жить вместе с ней. Но Диана утверждает, что воспитатели ночной смены поддержат ее. Девочка признается, что мечтает перевестись в другой детдом, закончить там 11 классов и пойти учиться в вуз спортивного профиля. К приемным родителям Диана не хочет, говорит, что уже взрослая. Несмотря ни на что, о своих сверстниках из интерната она отзывается положительно и считает, что все девочки интерната отличные, но некоторым никто не рассказал, что такое хорошо, а что такое плохо.

Зимой в школу-интернат

приезжала прокуратура . В ходе общей встречи представители прокуратуры напомнили о правах детей, а затем провели беседу с воспитанниками, которые пожелали поговорит

тет-а-тет. По словам Дианы, визит действительно был, однако она не решилась откровенно поговорить с работниками прокуратуры.

Два года назад один из воспитателей интерната уже попадал в поле зрения прокуратуры. Тогда, по данным местных СМИ, он получил два года условно за изготовление порнографии. Диана заявила, что не помнит такого.

Дозвониться до директора

школы-интерната

Леонида Афонченко удалось не сразу. Сначала

кто-то из работников учреждения ответил, что «директор по делам уехал в Брянск». Позже Диана рассказала, что в тот день директор уехал с ней и другими девочками в СК РФ по брянской области на дачу показаний. Однако когда до Афонченко дозвонились, он не захотел разговаривать.

Я не могу разговаривать с вами. И не хочу. Потому что не знаю, с кем я сейчас говорю по телефону

— Леонид Афонченко.

Он добавил, что у него «сейчас в кабинете находятся представители следственных органов».

Следственный комитет РФ по Брянской области сообщил, что они знают о ситуации в Жуковской

школе-интернате

В конце февраля 2018 года было заведено уголовное дело по двум статья: 134 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и 135 «Развратные действия»

— Сергей Цыганок, старший помощник по взаимодействию со СМИ.

По данным СК РФ по Брянской области, главный подозреваемый арестован и находится под стражей. Остальная информация проверяется.