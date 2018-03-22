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В Брянской области возбудили дело из-за совращения воспитанниц интерната
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В Брянской области возбудили дело из-за совращения воспитанниц интерната 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
БРЯНСК, 22 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по фактам совращения воспитанниц школы-интерната в Брянской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы СУСК РФ по региону Сергей Цыганок.
"На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям 134 и 135 УК РФ (половое сношение, развратные действия с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Фигурант дела заключен под стражу", — рассказал Цыганок.
Он отметил, что есть два подтвержденных факта совершения преступлений в отношении двух 15-летних воспитанниц школы-интерната. По его словам, мужчина не имеет отношения к персоналу учебного учреждения, однако следствию предстоит проверить руководство интерната на предмет халатности.
Как сообщалось в СМИ, воспитанницы интерната получали деньги за эти встречи с мужчиной.
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