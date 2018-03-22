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В Оренбурге отмечают снижение заболеваемости туберкулезом
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В Оренбурге отмечают снижение заболеваемости туберкулезом 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. О профилактике заболеваемости в Оренбурге рассказала начальник отдела по охране здоровья граждан управления по социальной политике администрации города Оренбурга Татьяна Даньшина.
По ее словам, в областном центре наблюдается тенденция к снижению распространения и смертности от туберкулеза. В частности, на 16,7% снизилось количество активных больных, и на 10,2% — лиц с открытыми формами туберкулеза.
Для профилактики заболевания лучше всего способствует ведение здорового образа жизни и ежегодная флюорография. Для детей — вакцинация и ежегодная диагностика (реакция Манту) и диаскинтест.
Напомним, завтра в Оренбурге можно пройти бесплатное флюорографическое обследование. Горадминистрация совместно с областным тубдиспансером организуют работу передвижной установки. График работы — с 10.00 до 15.00 на территории поликлиники №1 (пр. Коммунаров, 45).
Все жители города Оренбурга старше 15 лет, имеющие при себе паспорт, смогут пройти флюорографическое обследование и получить консультации фтизиатра и пульмонолога.
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