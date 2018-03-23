В Оренбурге стабильная эпидемическая ситуация по туберкулезу

Завтра, 24 марта, во всём мире отмечают день борьбы с туберкулёзом. Традиционно в это время в Оренбурге проходят различные акции, направленные на профилактику этого социально опасного заболевания.

«При вдыхании заражённого воздуха палочки попадают в организм и могут вызвать заболевание, — поясняет начальник отдела по охране здоровья граждан управления по социальной политике администрации города Оренбурга Татьяна Даньшина. — Чаще всего мишенью инфекции становятся лёгкие, реже бывает туберкулёз мозга и мозговых оболочек, костей, глаз, суставов, кишечника. Однако палочки Коха, попавшие в организм, далеко не всегда вызывают заболевание, а только тогда когда организм ослаблен, снижен иммунитет, присутствуют другие инфекционные заболевания (гепатит, ВИЧ), когда человек злоупотребляет алкоголем, курит, имеет другие вредные привычки».

Эпидемическая ситуация в городе оценивается как стабильная.

«Сегодня в Оренбурге наблюдается положительная тенденция снижения заболеваемости, распространённости и смертности от туберкулёза. Так, заболеваемость по Оренбургу составляет 51,5 на 100 тыс. человек, по области — 55,4 на 100 тыс. Показатель по РФ за 2016 год — 45,6 на 100 тыс. В Оренбурге заболеваемость снизилась на 16,7%, количество активных больных — на 10,2%, лиц с открытыми формами туберкулёза стало меньше на 14,6%», — рассказала Татьяна Борисовна. Кстати, сегодня, 23 марта, оренбуржцы могут пройти бесплатное флюорографическое обследование и получить консультации фтизиатра и пульмонолога.