Музей Победы 22 марта приглашает москвичей и гостей столицы на экскурсию «Преступления нацизма»

В этот день в 1943 году немецко-фашистские каратели заживо сожгли 149 мирных жителей белорусской деревни Хатынь, в том числе 75 детей.

Самому младшему, Анатолию Яскевичу, было всего семь недель. Летом 1969 года на месте сожженной деревни был открыт мемориальный комплекс.

В ходе полуторачасовой экскурсии гости музея узнают о политике нацистов на захваченных территориях Советского Союза, судьбе советских военнопленных и мирного населения, угнанного на принудительные работы в Европу. Экскурсоводы музея расскажут о трагедии славянского, еврейского и цыганского народов, создании и функционировании лагерей смерти, а также о Нюрнбергском судебном процессе над нацистскими преступниками, проходившем с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.

В разделе основной экспозиции «Трагедия народов» представлены личные вещи узников лагерей, фотохроника и документальные свидетельства, посвященные нацистской политике на оккупированных территориях.

Тематическая экскурсия «Преступления нацизма» проходит в Музее Победы в рамках программы «История для всех».