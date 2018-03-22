Девушкам тут место: как альпинистка из Нальчика покорила Эверест

Альпинистка из Нальчика Карина Мезова умеет снимать видеоролики на высоте восемь тысяч метров, водить туристов в горы Кавказа и даже смогла вдохновить местные власти на создание первого в Кабардино-Балкарии скалодрома.

Карина признается, работать высотным видеооператором гораздо сложнее, чем просто быть альпинистом. И дело не в аппаратуре, она сегодня максимально облегчена, а в том, что оператору нужно снять идущих с разных ракурсов, при этом обгоняя экстремалов или отставая от них. Таким образом человек с камерой проходит тот же маршрут, что и вся остальная группа, только помноженный на два, три, а то и на четыре.

Пристанище духов и камера в руках

«Что проще — научить ходить по горам профессионального оператора или научить альпиниста пользоваться камерой? Все-таки второй вариант выигрывает», — рассказывает Карина.

За год она совершила два знаковых восхождения, в которых работала высотным оператором. Девушка поднялась на восьмитысячник Манаслу (название переводится с санскрита как «гора духов») в Непале в сентябре 2017 года и на вулкан-шеститысячник Охос-дель-Саладо (в переводе с испанского — «соленые глаза») в Чили в январе 2018 года.

Простой вершину Манаслу не назвать, на нее проложено около 15 маршрутов, четыре из них никто не смог пройти повторно. С 1952 года на Манаслу было проведено более 100 экспедиций, из них около 40 оказались успешными. Смертность альпинистов за всю историю восхождений составляет почти 18%.

«Манаслу — мой второй восьмитысячник. К нему я серьезно готовилась», — вспоминает Мезова.

По ее словам, природа в районе этой горы гораздо привычнее и даже напоминает чем-то Приэльбрусье.

«С Манаслу нам очень повезло, никаких особых приключений, никаких несчастных случаев», — говорит альпинистка.

Через несколько месяцев Мезова снова отправилась в путь, на этот раз в другое полушарие, чтобы покорить самый высокий вулкан планеты — Охос-дель-Саладо. Он находится на границе Чили и Аргентины в пустыне Атакама, известной своей суровостью и резкими перепадами температур.

«Охос — это было экзотично, далеко, я никогда не бывала в Южной Америке, там все непривычно, совершенно по-другому — рельеф, природа», — вспоминает девушка.

К походу на Охос-дель-Саладо Карина, да и вся группа, по ее словам, отнеслась не достаточно ответственно, посчитав, что он будет намного легче восьмитысячника Манаслу.

Между тем гора оказалась не так проста — холодно, пыльно, практически никакой воды, а на одном из этапов подъем несколько более сложный, чем предполагалось. Вместо ожидаемых 5−6 часов восхождение заняло все 12.

«Так вышло, что некоторые члены группы оказались не готовы чисто технически, но все сложилось удачно в итоге. А вот группа, которая приехала покорять вершину после нас, не смогла совершить восхождение — погода безнадежно испортилась», — рассказывает Карина.

Пустыня Атакама изнуряюще сухая и очень холодная, особенно по ночам.

«При этом мы видели группы велосипедистов, которые туда направлялись. Честно говоря, это поражает воображение хотя бы потому, что всю воду надо везти на себе, пополнить ее запасы там совершенно негде», — говорит Мезова.

Горе-гора

Сейчас Карина водит группы на разные вершины, в том числе на Эльбрус. За сезон может подняться на высшую точку Европы 10−15, а, бывает, и 20 раз.

«Какое-то время делала пометки, но потом поняла, что сбилась со счета, — смеется она. — Так что могу сказать, что за 10 лет поднялась на Эльбрус точно больше 150 раз, но до 200 еще не дотянула».

Интересные вершины есть не только в Чили и Непале. Самой сложной лично для себя вершиной Мезова называет Ушбу. Казалось бы, по сравнению с тем же Охос-дель-Саладо, высота которого перевалила за 6800 метров, или с Эверестом и Манаслу 4700-метровая Ушба не должна представлять для опытной горовосходительницы особых трудностей. Но тут, как обычно, дело вовсе не в высоте. Название этой непростой вершины переводят по-разному, но с отрицательным оттенком — «Гора, приносящая несчастье», «Шабаш ведьм».

«Эта гора, вообще, мало кого принимает, — рассказывает альпинистка. — Я в какой-то момент думала, что вот спущусь и больше в горы ни ногой».

Отойдя от палатки, она со спутниками оказалась в зоне очень низкой видимости. Приняли решение ночевать прямо в снегу. «Утром, когда стало светло и рассеялись облака, мы поняли, что еще пара шагов, и сорвались бы, — говорит Мезова. — То ли повезло, то ли чутье спасло. Но на эту вершину я точно больше не стану подниматься».

Женское дело

Карина дошла до вершины Эвереста, правда, тогда один из членов ее команды стал распускать слухи, что девушке не удалось покорить гору. Отношение у Мезовой к этому двоякое.

«С одной стороны, собака лает — караван идет, — говорит она. — Надо не обращать внимание на такие вещи. А с другой стороны, будь я мужчиной, возможно, таких разговоров бы и не возникло».

По ее словам, в альпинистской среде распространение подобных слухов — далеко не единичный случай.

«Я слышала о таких ситуациях и среди американских альпинистов, и среди европейских. Но, надо заметить, те слухи вызвали возмущение у ряда альпинистов, которые поднимались вместе с нами», — объясняет Карина.

Для Мезовой восхождение на Эверест было не просто очередной записью в альпинистской книжке. Говорит, что этим хотела еще раз подчеркнуть равенство между мужчинами и женщинами. В этом смысле реакцию она считает вполне закономерной. «Конечно, Кабардино-Балкария — далеко не самая консервативная республика на Кавказе, но и здесь иногда чувствуется снисходительное отношение к нам, женщинам», — признается она.

Карина давно мечтала открыть свою школу. Сегодня первый этап по созданию учреждения успешно завершен: при поддержке предыдущего министра спорта республики Аслана Афаунова Карине удалось инициировать открытие скалодрома в Кабардино-Балкарском государственном университете, тогда он был единственным в Нальчике.

«Это теперь открыли еще несколько. Значит, скалодромы пользуются популярностью, — рассуждает Мезова. — Но для меня это только первые шаги. Я ведь все же альпинист, а не скалолаз. Так что на школе скалолазания точно не буду останавливаться».

Ген «высоты»

Дома Карину ждет любящий муж и двое сыновей — старшему пять лет, а младшему год и семь месяцев. После рождения первого ребенка она отправилась на восхождение очень быстро, когда малышу было всего 5 месяцев, — надо было принять участие в эстафете Олимпийского огня на Эльбрусе.

Альпинистка рассказывает, что мать и отец, который к слову работал горным инструктором, с раннего детства брали ее с собой и привили ей любовь к горам.

«Мамой нельзя не восхищаться. После серьезной аварии и травмы позвоночника она не опустила руки, а стала ходить в горы, заниматься горными и водными лыжами», — говорит Мезова. Твердый характер и целеустремленность ей достались именно от матери, считает она.

Сегодня Карина берет с собой детей в горы. Не на серьезные восхождения, конечно, но к высоте постепенно приучает.

«Я бы хотела, чтобы они все умели, но при этом не делали альпинизм единственным делом своей жизни», — делится Мезова.

По ее словам, старший сын особой страсти к горам не проявляет, зато во младшем явно присутствует «ген высоты». «У нас дома есть небольшой импровизированный скалодром. Наш младший сын с удовольствием на нем лазает, а старший им ни раньше особо не интересовался, ни сейчас», — говорит альпинистка.

Работу Карины в семье воспринимают хорошо. Она признает, что быть и альпинисткой, и женой, и матерью двух мальчиков — дело сложное, но муж всегда понимал, а мать поддерживает и помогает с детьми. Родители мужа поначалу относились к ее работе без особого энтузиазма.

«Они люди достаточно традиционного, даже немного консервативного склада, поэтому им сложно было понять мое занятие», — говорит Карина.

По признанию Карины, о некоторых восхождениях она рассказывает свекру и свекрови уже по возвращении, просто чтобы те меньше переживали за активную и рисковую невестку.

Карина говорит, до появления детей она особо не беспокоилась о возвращении домой. Теперь она знает, на свете есть два маленьких человека, которым она жизненно необходима.