Носорог и харассмент

Скончался последний северный белый носорог-самец. Северный — это не из приполярной тундры. Последний шерстистый носорог вымер там не один десяток тысяч лет назад. Северный, потому что дело было в Кении, а по отношению к Ботсване Кения, безусловно, — север. В Ботсване белые носороги, получается, южные. Там они ещё есть, но они помельче и пожиже, а крутых северных, которые по весу идут за слонами, больше нет. Вернее осталось, как водится, несколько самок, однако без самца они не воспроизведутся. Всё.

Между тем, это общая наша судьба. По оценкам медиков и футурологов, к 2100 году самцов, пардон, мужчин на Земле не станет. Сильный пол полностью вымрет, оставив планету слабым женщинам, которые осуществят свою мечту размножаться почкованием. Может быть, ещё и клонированием. В общем, найдут способ.

Ну что тут удивляться. Родитель номер один и родитель номер два детей не производят. А мужчин особенно. Странно другое: кого оставшиеся без мужчин женщины будут ругать? Кто будет выступать в роли дурачины, то бишь простофили? Кого пилить-то будут? Не друг друга же. Какая женщина потерпит, чтобы её пилили? Она может, но вот её нет.

Но это вопрос, над которым и футурологи, кажется, ещё не задумались. А между тем, 2100 год не за горами. К тому же самым определённым образом только что возник фактор, который его приближает. Фактор этот называется крайне неприятно звучащим английским словом харассмент, то есть сексуальное домогательство. Есть и главный его носитель, воплощающий вселенское зло. Зовут его Харви Вайнштейн . В промежутках между созданием фильмов он щипал молодых актрис за задницы и даже приглашал в свой гостиничный номер.

Тогда актрисы хотели сниматься, щипание терпели, а вспомнили о нём тридцать лет спустя, когда Вайнштейн уже никого не щиплет и в номера не приглашает. Их нынешних вообще уже никто никуда не приглашает, так что впору выйти на дорогу и закричать: «Насилуют!» А интересующимся причиной крика сказать: «Приятно вспомнить молодость».

Конечно, и до Вайнштейна были герои. Один из них — глобальный разоблачитель Джулиан Ассанж , сумевший так виртуозно изнасиловать шведскую феминистку, что та при этом даже не проснулась. В Швецию Ассанжу теперь лучше не попадать, хотя доказательств нет, свидетелей тоже нет, да и откуда им, собственно говоря, взяться. Ассанж, в итоге, который год кантуется в эквадорском посольстве в Лондоне, а в Лондоне, как мы знаем, доказательства не требуются. Достаточно, что есть Скрипаль с дочерью и вроде бы какой-то газ, разумеется, русский.

Ассанжа хотят арестовать и вывезти в Штаты. А там жуть полная. Открыл даме дверь, пропустил вперёд, предложил понести тяжёлую ношу, вознамерился заплатить за неё в автобусе или в кафе — готовься к судебному иску.

Но вот русские мужчины явно вымрут последними. Харассмент российское общество как-то не слишком принимает.