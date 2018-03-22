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Дагестан — один из лидеров по активности развития культуры среди регионов
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Дагестан — один из лидеров по активности развития культуры среди регионов 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
За такие заслуги Минкультуры РД на совместном заседании Координационных Советов по культуре и туризму при Минкультуры РФ наградили дипломом.
Средства на поддержку работ деятелей культуры были выделены через гранты главы РД, Госпремии, стипендию главы и правительства РД, а также через премию «Душа Дагестана».
В Министерстве культуры планируется выполнить в этом году ряд задач:
Создание кинозалов в Буйнакском, Каякентском, Хасавюртовском районах и городе Южно-Сухокумске;
Проведение ряда крупных международных фестивалей в сфере театрального, музыкального искусства, народного творчества, в том числе, фестивалей детского творчества;
Организовать гастроли театрально-концертных учреждений республики по регионам России и за рубежом, а также обменные выставки музейных организаций;
Организовать праздник, связанный с юбилеем Расула Гамзатова, Омарла Батырая, Етима Эмина, ДМИИ им. П. С. Гамзатовой и Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» и другие мероприятия.
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