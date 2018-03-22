Дагестан — один из лидеров по активности развития культуры среди регионов

За такие заслуги Минкультуры РД на совместном заседании Координационных Советов по культуре и туризму при Минкультуры РФ наградили дипломом.

Средства на поддержку работ деятелей культуры были выделены через гранты главы РД, Госпремии, стипендию главы и правительства РД, а также через премию «Душа Дагестана».

В Министерстве культуры планируется выполнить в этом году ряд задач:

Создание кинозалов в Буйнакском, Каякентском, Хасавюртовском районах и городе Южно-Сухокумске;

Проведение ряда крупных международных фестивалей в сфере театрального, музыкального искусства, народного творчества, в том числе, фестивалей детского творчества;

Организовать гастроли театрально-концертных учреждений республики по регионам России и за рубежом, а также обменные выставки музейных организаций;