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Детский омбудсмен ЯНАО ушел в отставку
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Детский омбудсмен ЯНАО ушел в отставку 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО, в ходе очередного заседания сегодня, 22 марта, депутаты приняли постановление о досрочном прекращении его полномочий.
«В ходе заседания были внесены поправки в Закон автономного округа «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе», сокращающие с 14 до 3 дней срок представления новых кандидатур на эту должность в случае досрочного прекращения полномочий омбудсмена, и в региональный закон «О Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа», изменяющие порядок рассмотрения законодательным органом ежегодного доклада Уполномоченного о соблюдении прав, свобод и законных интересов ребенка в регионе», — отмечают в пресс-службе Заксобрания.
Информация о намерении омбудсмена уволиться появилась еще в феврале. Тогда телеграм-канал «Ямальский олень» сообщал, что Виталий Орешкин планирует переехать в Краснодарский край, помогать стареющим родителям. В целом свое решение уволиться детский омбудсмен объяснил семейными обстоятельствами.
Как ранее писал «ФедералПресс», Виталий Орешкин был избран Уполномоченным по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе на второй пятилетний срок в сентябре 2017 года.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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