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Подопечные центра соцобслуживания «Выхино» смастерили поделки
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Подопечные центра соцобслуживания «Выхино» смастерили поделки 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» на занятиях ребята своими руками сделали поделку — аппликацию, чтобы украсить дома цветочный горшок.
Забавные поделки из подручных материалов можно сделать за считанные минуты. Дети смастерили веселого зайчика из цветной бумаги, ватных палочек и одноразовых ложек.
— Для этой поделки подойдет не только цветная бумага, но и фантики от конфет: с ними одежка зайчиков выглядит веселее. Такую поделку можно сделать с детками от трех лет и старше, — пояснил специалист центра.
Узнать подробности о работе отделения можно по телефону 8 (495) 377-99-76. (вт)
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