Подопечные центра соцобслуживания «Выхино» смастерили поделки

В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» на занятиях ребята своими руками сделали поделку — аппликацию, чтобы украсить дома цветочный горшок.

Забавные поделки из подручных материалов можно сделать за считанные минуты. Дети смастерили веселого зайчика из цветной бумаги, ватных палочек и одноразовых ложек.

— Для этой поделки подойдет не только цветная бумага, но и фантики от конфет: с ними одежка зайчиков выглядит веселее. Такую поделку можно сделать с детками от трех лет и старше, — пояснил специалист центра.

Узнать подробности о работе отделения можно по телефону 8 (495) 377-99-76. (вт)