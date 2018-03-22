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Жители Лобни в четверг смогут узнать об истории поселка Шереметьевский
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Жители Лобни в четверг смогут узнать об истории поселка Шереметьевский 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО, Анастасия Осипова
Лекция «Страницы истории поселка Шереметьевский» пройдет в художественной галерее подмосковной Лобни в четверг, на мероприятии речь пойдет об известных местных жителях, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.
По информации Лобненского информагентства, мероприятие начнется в 17:00. Вход свободный.
«Двадцать второго марта в залах МБУ «Художественная галерея» Лобни состоится краеведческая лекция «Страницы истории поселка Шереметьевский», — говорится в сообщении.
На лекции слушатели узнают о прошлом и настоящем поселка Шереметьевский, его известных жителях.
По сведениям агентства, данное мероприятие продолжает второй сезон цикла ежемесячных историко-краеведческих встреч «История города — о людях и для людей», которые являются совместным проектом городского историко-краеведческого портала «Лобненский Архивариус» и МБУ «Художественная галерея».
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