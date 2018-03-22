Чупраков провел заседание штаба по сложившейся в Волоколамске экологической ситуации

Накануне губернатор назначил Чупракова своим спецпредставителем в Волоколамском муниципальном районе по вопросам экологии.

Во встрече приняли участие члены регионального правительства, руководители профильных ведомств, экспертное сообщество и представители общественности. Обсуждался план мероприятий по устранению неприятного запаха от полигона.

"Это, прежде всего, меры, связанные с постоянным мониторингом воздуха. Данные будут размещаться на сайте администрации. На центральной площади города установлена специальная станция МЧС , где на табло можно видеть показания воздуха, — рассказал Александр Чупраков. — У нас здесь 6 станций: 2 из них — экомониторинга, 2 — МЧС и 2 — министерства экологии. Это позволит нам оперативно реагировать на возможные выбросы газа, которые происходят в результате перепадов давления или температур".

Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин отметил, что в целях постоянного мониторинга ситуации в муниципалитет дополнительно привлечены 8 единиц техники и 34 человека личного состава.

В ходе совещания было отмечено, что на полигоне устанавливаются 2 аэрозольные пушки, а также оборудование по контролю за передвижением мусоровозов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин подчеркнул, что препарат не просто снимает запах, а снижает концентрацию активных органических соединений.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков сообщил, что контроль за въездом мусоровозов на территорию полигона усилят благодаря передвижной станции видеофиксации.