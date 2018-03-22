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Чупраков провел заседание штаба по сложившейся в Волоколамске экологической ситуации
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Чупраков провел заседание штаба по сложившейся в Волоколамске экологической ситуации 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: РИА Новости
В четверг по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков провел заседание межведомственного штаба по ситуации на полигоне ТБО «Ядрово».
Накануне губернатор назначил Чупракова своим спецпредставителем в Волоколамском муниципальном районе по вопросам экологии.
Во встрече приняли участие члены регионального правительства, руководители профильных ведомств, экспертное сообщество и представители общественности. Обсуждался план мероприятий по устранению неприятного запаха от полигона.
"Это, прежде всего, меры, связанные с постоянным мониторингом воздуха. Данные будут размещаться на сайте администрации. На центральной площади города установлена специальная станция МЧС, где на табло можно видеть показания воздуха, — рассказал Александр Чупраков. — У нас здесь 6 станций: 2 из них — экомониторинга, 2 — МЧС и 2 — министерства экологии. Это позволит нам оперативно реагировать на возможные выбросы газа, которые происходят в результате перепадов давления или температур".
Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин отметил, что в целях постоянного мониторинга ситуации в муниципалитет дополнительно привлечены 8 единиц техники и 34 человека личного состава.
В ходе совещания было отмечено, что на полигоне устанавливаются 2 аэрозольные пушки, а также оборудование по контролю за передвижением мусоровозов.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин подчеркнул, что препарат не просто снимает запах, а снижает концентрацию активных органических соединений.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков сообщил, что контроль за въездом мусоровозов на территорию полигона усилят благодаря передвижной станции видеофиксации.
Первый заместитель министра здравоохранения Московской области Владимир Ющук отметил, что следов отравления сероводородом и другими летучими газами в организме госпитализированных в Волоколамске детей не обнаружено.
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