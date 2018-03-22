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Десять узких специалистов из МОНИКИ начали дежурить в Волоколамске
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Десять узких специалистов из МОНИКИ начали дежурить в Волоколамске 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Десять врачей из Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) дежурят в подмосковном Волоколамске, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее в Волоколамске в больницу обратились несколько десятков детей с жалобами на тошноту и недомогание.
«С сегодняшнего дня там работает бригада врачей — узких специалистов МОНИКИ в составе 10 человек: аллерголог, кардиолог, пульмонолог, дерматолог», — сказала Мишонова на заседании Мособлдумы.
Она отметила, что также в городе работает заместитель председателя правительства региона, спецпредставитель губернатора Московской области в Волоколамске для контроля над ситуацией Александр Чупраков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти предусмотрят все необходимые мероприятия, чтобы отправить максимальное количество детей из Волоколамского района в оздоровительные лагеря.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.
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