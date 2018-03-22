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Кремль оценил работу властей Подмосковья в ситуации с полигоном «Ядрово»
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Кремль оценил работу властей Подмосковья в ситуации с полигоном «Ядрово» 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
В подмосковном Волоколамске ведется напряженная работа для разрешения ситуации вокруг полигона «Ядрово», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 22 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Действительно, ситуация непростая. Но это настолько большая проблема и настолько комплексная проблема, что [найти] решение за одну ночь или в одночасье просто невозможно», — сказал Песков.
На просьбу журналистов оценить, достаточно ли власти региона делают для решения этой кризисной ситуации, Песков ответил: «Это нужно спрашивать у властей Подмосковья».
Пресс-секретарь также заявил, что администрация президента находится на постоянной связи с руководством регионов и с правительством. «И обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы. Президенту докладывается. Над вопросом сейчас работают», — повторил Песков.
Жители Волоколамска требуют у властей ликвидировать мусорный полигон Ядрово. В городе несколько недель идут акции протеста. На митинге 21 марта произошла стычка между протестующими и полицией, кроме того, митингующие побили главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.
Также 21 марта в Волоколамске несколько десятков школьников обратились в больницы с жалобами на тошноту и головокружение.
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