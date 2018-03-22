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В Кремле заявили о работе над вопросом ситуации со свалкой в Волоколамске
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В Кремле заявили о работе над вопросом ситуации со свалкой в Волоколамске 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что на следующей неделе начнется активная фаза рекультивации полигона.
Вопрос того, как поступить с мусорным полигоном Ядрово в Волоколамске, сейчас решается, а администрация президента России находится на связи с руководством Московской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президенту докладывается. Вопрос не то, что на контроле, над ним сейчас работают», — сказал он журналистам.
Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность закрытия свалки, Песков уточнил, что в настоящее время обсуждаются различные варианты решения проблемы.
Ранее, напомним, ученики волоколамской школы № 2 обратились в больницу с плохим самочувствием из-за запаха с мусорного полигона. Как впоследствии объяснили местные власти, произошел очередной выброс свалочного газа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что на следующей неделе начнется активная фаза рекультивации полигона.
«По сути, он будет закрыт. Мы закрываем пленкой полигон. Мы сделаем все, чтобы в максимально короткие сроки в режиме ЧС закрыть полигон», — сказал он.
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