Сбор средств для помощи 7‐летней Наде из Подмосковья

Мы продолжаем совместный благотворительный проект телеканала «360» и фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд». Сегодня в неотложной помощи нуждается Надя Тюкова из Московской области.

Надя Тюкова живет в подмосковном поселке Поваровка. У девочки врожденный порок сердца — двойной дефект межпредсердной перегородки. Уже сейчас Надино сердечко работает с огромной перегрузкой. Девочке необходима срочная операция. Кардиохирурги Московского областного

научно-исследовательского

клинического института готовы провести ее щадящим способом: закрыть дефект специальным имплантом — окклюдером. Операцию сделают за счет госбюджета, но дорогой окклюдер родителям девочки надо приобрести за свой счет. Семья переживает сейчас трудный период: мама Нади — инвалид, папа недавно лишился работы

из-за сокращения. Собрать такую большую сумму им не по силам.

«Диагноз дочке поставили только год назад. Хотя Надя регулярно наблюдалась в детской поликлинике, сдавала все анализы, но ни один врач не порекомендовал проверить ей сердце. Дочка занималась танцами, каталась на коньках и ходила в цирковой кружок. Теперь пришлось от всего отказаться: и от танцев, и от коньков, и от цирка. Заболевание сердца резко проявилось в прошлом году.

Буквально за месяц дочка поправилась на четыре килограмма. Это выглядело так, будто Надя внезапно отекла. Я повела ее в детскую поликлинику. Педиатр сразу направил дочку к эндокринологу, затем к кардиологу, и у Нади диагностировали врожденный порок сердца. Для полного обследования дочку госпитализировали в Московский областной

научно-исследовательский

клинический институт (МОНИКИ) имени

М. Ф. Владимирского. Диагноз подтвердился.

Специалисты объяснили маме: у ребенка аневризма аорты и двойной дефект межпредсердной перегородки. Когда я это услышала, сама начала задыхаться. В шоке вышла из кабинета. У меня началась истерика, руки тряслись. Надя в это время находилась в палате и, к счастью, не видела моих слез. Я никогда не позволяю себе плакать при ребенке.

А болезнь словно наверстывала упущенное. Дочка начала сильно потеть, у нее появилась одышка. Даже короткие прогулки стали Наде в тягость. Только выйдет на улицу — через четверть часа одежда вся мокрая от пота, хоть выжимай. Недавно я уговорила дочку отрезать косу. Волосы у Нади очень густые, тяжелые. Голова все время была мокрая от пота. В салоне девочке сделали стрижку каре, а толстую

темно-русую

косу отдали на память.

Кардиохирурги настаивают на срочной операции. У Нади уже проявились признаки осложнений, которые неминуемо приведут к развитию сердечной недостаточности. Но пока еще можно все исправить, и тогда дочка вернется к занятиям в цирковом кружке, где ее очень ждут. Помоги нам, пожалуйста», — Елена Тюкова, Солнечногорский район Московской области.

Внимание! Стоимость окклюдера 295 337 рублей.

Детский кардиолог, ведущий научный сотрудник отделения кардиохирургии МОНИКИ имени

М. Ф. Владимирского

Михаил Мартаков (Москва): «Сердце девочки работает в режиме гиперфункции, уже отмечены нарушение работы системы кровообращения и дыхания и начальные признаки сердечной недостаточности. Индивидуальная особенность анатомии дефекта межпредсердной перегородки у Нади обусловлена дисплазией краев дефекта и аневризмой (выпячиванием истонченного фрагмента перегородки), что значительно усложняет процедуру фиксации окклюдера. Но мы готовы помочь девочке. Своевременное эндоваскулярное закрытие дефекта поможет избавить Надю от всех проявлений порока и развития осложнений. После щадящей операции девочка быстро восстановится и сможет вернуться к любимым занятиям».

ПОМОЧЬ НАДЕ ТЮКОВОЙ

Вы можете также помочь детям Русфонда, пожертвовав через приложение для iPhone: rusfond.ru/app. Или сделав

SMS-пожертвование, отправив слово ДЕТИ на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Абонентам МТС ТЕЛЕ2 нужно подтверждать отправку SMS. Дополнительную информацию о Русфонде и детях, которым нужна ваша помощь можно найти на сайте организации.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Надю Тюкова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.