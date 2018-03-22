Прикамский минздрав планирует потратить 1,7 млн рублей на контрацептивы для малоимущих женщин 

Краевой минздрав планирует обеспечить 5,7 тысяч женщин средствами контрацепции. Предназначены внутриматочные спирали будут только для малообеспеченных женщин. Это делается для предотвращения детской смертности и отказов от младенцев.
В Заксобрание Пермского края внесены поправки в бюджет. 1,71 миллиона рублей предлагают выделить на внутриматочные контрацептивы. Средняя их стоимость по оценке минздрава — 300 рублей за штуку, сообщает «Новый компаньон». Благодаря этому, по мнению минздрава, должна снизиться младенческая и материнская смертность.
— Снижение младенческой смертности за счет случаев, обусловленных социальным неблагополучием семьи или матери: смертности дома от несчастных случаев, травм и отравлений, по причине «синдрома внезапной смерти», за счет патологии течения беременности и родов у пациенток, не заинтересованных в рождении ребенка, — пояснили 59.ru в ведомстве. — А также, снижение материнской смертности за счет случаев смерти социально дезадаптированных женщин, страдающих тяжелыми формами социально обусловленных заболеваний (ВИЧ/СПИД, туберкулез).
Бесплатная контрацепция должна стать профилактикой абортов и отказа от новорожденных. По словам минздрава, у всех женщин, которые отказались от младенцев в 2015-2017 году, беременность была незапланированная. Инициатором стала руководитель пермской общественной организации «Территория семьи» Анна Зуева.
— Мы всячески поддерживаем демографический рост в стране, но в данном случае речь идёт о тех немногих женщинах, которые имеют трёх и более детей, в связи с чем их доход уже ниже прожиточного минимума, — объясняет Зуева. — А последующий ребёнок сделает из этой бедной семьи просто-напросто нищую. И такие женщины в условиях, когда их ежемесячный доход составляет, например, шесть тысяч рублей, не могут пожертвовать триста рублей, чтобы поставить себе средства контрацепции. Отсюда множество проблем, включая домашние роды и домашние аборты.
После принятия поправок в бюджет будет ясен механизм предоставления контрацептивов женщинам. Кстати, до 2016 года в Прикамье женщин из малоимущих семей обеспечивали такими контрацептивами.