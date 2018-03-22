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Прикамский минздрав планирует потратить 1,7 млн рублей на контрацептивы для малоимущих женщин
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Прикамский минздрав планирует потратить 1,7 млн рублей на контрацептивы для малоимущих женщин 

59.ru 48 минут назад
Фото: 59.ru
Краевой минздрав планирует обеспечить 5,7 тысяч женщин средствами контрацепции. Предназначены внутриматочные спирали будут только для малообеспеченных женщин. Это делается для предотвращения детской смертности и отказов от младенцев.
В Заксобрание Пермского края внесены поправки в бюджет. 1,71 миллиона рублей предлагают выделить на внутриматочные контрацептивы. Средняя их стоимость по оценке минздрава — 300 рублей за штуку, сообщает «Новый компаньон». Благодаря этому, по мнению минздрава, должна снизиться младенческая и материнская смертность.
— Снижение младенческой смертности за счет случаев, обусловленных социальным неблагополучием семьи или матери: смертности дома от несчастных случаев, травм и отравлений, по причине «синдрома внезапной смерти», за счет патологии течения беременности и родов у пациенток, не заинтересованных в рождении ребенка, — пояснили 59.ru в ведомстве. — А также, снижение материнской смертности за счет случаев смерти социально дезадаптированных женщин, страдающих тяжелыми формами социально обусловленных заболеваний (ВИЧ/СПИД, туберкулез).
Бесплатная контрацепция должна стать профилактикой абортов и отказа от новорожденных. По словам минздрава, у всех женщин, которые отказались от младенцев в 2015-2017 году, беременность была незапланированная. Инициатором стала руководитель пермской общественной организации «Территория семьи» Анна Зуева.
— Мы всячески поддерживаем демографический рост в стране, но в данном случае речь идёт о тех немногих женщинах, которые имеют трёх и более детей, в связи с чем их доход уже ниже прожиточного минимума, — объясняет Зуева. — А последующий ребёнок сделает из этой бедной семьи просто-напросто нищую. И такие женщины в условиях, когда их ежемесячный доход составляет, например, шесть тысяч рублей, не могут пожертвовать триста рублей, чтобы поставить себе средства контрацепции. Отсюда множество проблем, включая домашние роды и домашние аборты.
После принятия поправок в бюджет будет ясен механизм предоставления контрацептивов женщинам. Кстати, до 2016 года в Прикамье женщин из малоимущих семей обеспечивали такими контрацептивами.
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