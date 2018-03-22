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Первенцам Ленобласти будут выплачивать 5 тыс. рублей каждый месяц
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Первенцам Ленобласти будут выплачивать 5 тыс. рублей каждый месяц 

Ivyborg.ru 4 часа назад
Фото: otr-online.ru
В Ленобласти появится новый механизм поддержки рождаемости. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
В ходе обсуждения вопроса о выполнении «майских указов» и поручений президента России на заседании правительства региона губернатор Дрозденко поручил социальному блоку подготовить предложения по ежемесячным выплатам всем первенцам, которые рождаются в Ленобласти.
По словам Дрозденко, Ленобласть — успешный регион без долгов, поэтому, по мнению губернатора, детям должна оказываться дополнительная финансовая поддержка.
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