Первенцам Ленобласти будут выплачивать 5 тыс. рублей каждый месяц

В Ленобласти появится новый механизм поддержки рождаемости. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В ходе обсуждения вопроса о выполнении «майских указов» и поручений президента России на заседании правительства региона губернатор Дрозденко поручил социальному блоку подготовить предложения по ежемесячным выплатам всем первенцам, которые рождаются в Ленобласти.

По словам Дрозденко, Ленобласть — успешный регион без долгов, поэтому, по мнению губернатора, детям должна оказываться дополнительная финансовая поддержка.