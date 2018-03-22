Вольная грамота: каким крепостным её давали

Крепостное право в России существовало 212 лет. За это время государство издало целый ряд нормативных документов, регулирующих отношения между крестьянином и помещиком. Вопреки мнению некоторых исследователей, феномен крепостного права значительно отличался от рабства, во многом благодаря системе правовых отношений и возможности выхода из крепостной зависимости.

Вольные хлебопашцы

Одним из первых государственных актов, регламентировавших возможность освобождения крепостного, был Указ о «Вольных хлебопашцах». Подписанный в феврале 1803 года документ позволял помещикам отпускать своих крепостных с землей за выкуп или исполнение повинностей. Более того, ничто не мешало хозяину отпускать своих крепостных без выкупа — условия регламентировались в специальном соглашении.

Осторожный по своему характеру указ, как этого и следовало ожидать, имел ограниченное действие. За период царствования Александра I из крепостной неволи таким образом освободилось не более 300 тысяч человек (мужчин и женщин), то есть около 1% всех крепостных. При этом Указ имел важное значение: он продемонстрировал неготовность российских помещиков расставаться с бесплатной рабочей силой и, таким образом, отодвинул решение крестьянского вопроса.

Еще один шаг, предпринятый государством для регламентации выхода, был сделан в правление императора Николая I. В 1839 году был создан секретный комитет, который возглавил сторонник умеренных реформ Киселев. Николаю понравились предложения Киселева, так как они не вносили серьезных изменений в характер собственности, оставляя за помещиками и казной землю.

Согласно подписанному царем в 1842 году Закону об «Обязанных крестьянах», крепостной по воле помещика мог получить личную свободу и земельный надел в пользование. За это он должен был выполнять те же самые повинности, что и в крепостной зависимости. Разница заключалась в том, что теперь помещик не мог увеличить объем этих повинностей (оброка, барщины) или отнять у крестьянина землю.

Стоит отметить, что подобные условия снова не полюбились помещикам: практически никто так и не воспользовался законом. По-прежнему, одним из наиболее применимых актов оставался Указ «О вольных хлебопашцах», который также имел лишь ограниченное применение.

Вольная грамота

Документ об освобождении всегда являлся односторонним волеизъявлением помещика, желание крепостного в ней никаким образом не учитывалось. В документе, помимо условий выхода из зависимости, оговаривались вопросы исполнения крестьянином государственных повинностей и уплаты податей в казну.

Интересно, что кроме судьбы самого крестьянина вольная грамота также затрагивала будущее его семьи и даже не рожденных еще детей. Одним из наиболее ярких примеров таких вольных грамот был отпуск на волю ставших известными художников, поэтов и музыкантов. Российское дворянство, желая выступить в роли меценатов, посылало своих крепостных на обучение к различным мастерам и, нередко, в университеты и Академию художеств.

При этом, крепостной мог как освобождаться от крепостной зависимости, так и продолжать быть собственностью помещика. Интересен пример вольной грамоты, составленный тестем А. С. Грибоедова, князем Чавчавадзе крепостному художнику Георгию Майсурадзе . В этой грамоте оговаривалось, что крепостной получает вольную, однако дальнейшая его судьба напрямую зависела от его успехов в Академии художеств.

Так, отсутствие каких-либо поощрений в учении обязывало художника трудиться на бывшего хозяина еще 5 лет после окончания Академии, тогда как Первая золотая медаль освобождала Майсурадзе ото всяких обязанностей. Увы, такие примеры довольно гуманного обращения были редкостью.

Крепостной Тропинин

Известный художник Тропинин, автор «Кружевницы» и прославленного портрета Пушкина, был крепостным семейства Морковых. Хозяева посылали масльчика учиться сначала на кондитера, а потом и в Академию художеств, однако не спешили расставаться со своей «образованной собственностью». Художник трудился на Морковых в их имении на Украине, причем там он женился на девушке из вольных.

Согласно российскому законодательству, супруги должны были иметь равный статус, поэтому все ожидали, что Морковы отпустят ставшего уже довольно знаменитым художника. Вместо этого, они сделали супругу и все будущее потомство Тропинина вечными крепостными. Только в 1823 году 47-летний художник наконец получает вольную: граф Морков под влиянием новых веяний безвозмездно отпустил его.

Сложнее сложилась судьба российского и украинского поэта и художника Тараса Шевченко. По рождению он был крепостным помещика Энгельгардта, который рано приметив таланты мальчика, направил его учиться у «богомазов», т.е. иконописцев. После этого хозяин направил Шевченко на обучение к преподавателю Виленского университета, а потом и в столицу, где он должен был постигнуть все тонкости работы живописца.

Именно в Санкт-Петербурге талантливый крепостной познакомился с видными деятелями российской культуры, в частности, с поэтом Жуковским и художником Брюлловым. Обратив внимание на таланты Шевченко, они стали добиваться освобождения у Энгельгардта, однако личные письма и воззвания к гуманизму успеха не возымели. Узнав о выдающихся способностях своей собственности, помещик боялся продешевить, уверенно набивая цену за освобождение. Он несколько раз отказывал известным художникам, причем даже тогда, когда за Шевченко приехал договариваться известный живописец и любимец императора Венецианов.

Только в 1838 году удалось собрать необходимую сумму. Памятником этому событию служит портрет Жуковского работы Брюллова, ныне выставленный в Третьяковской Галерее. Этот портрет был специально написан для благотворительной лотереи в Аничковом дворце, на которой и были наконец собраны деньги для выкупа Тараса Шевченко.