Ещё
Юные журналисты ЮЗАО добились успеха на фестивале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные журналисты ЮЗАО добились успеха на фестивале 

Наш Теплый стан 33 минуты назад
Фото: Наш Теплый стан
Учащиеся медиацентра «Воробей» образовательное учреждение «Воробьевы горы» приняли участие в 13 Открытом фестивале молодёжной журналистики «Пингвины пера».
Ребята показали высокий уровень подготовки. На церемонии закрытия фестиваля они получили грамоты и памятные призы, а Кирова Александра, обучающаяся по дополнительной общеразвивающей программе «Тележурналистика», заняла первое место в специальной номинации «Краткость — сестра таланта», придумав самый оригинальный слоган: «Питай тело! Радуй ego!».
Наш Теплый стан: последние новости
Музей заповедник «Коломенское» приглашает на выставку Музей Дарвина предлагает взглянуть в микроскоп В гости к ветеранам приехали дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Самые высокооплачиваемые советские режиссеры
Этот саундтрек признали национальным достоянием США
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца16
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение