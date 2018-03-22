Юные журналисты ЮЗАО добились успеха на фестивале

Учащиеся медиацентра «Воробей» образовательное учреждение «Воробьевы горы» приняли участие в 13 Открытом фестивале молодёжной журналистики «Пингвины пера».

Ребята показали высокий уровень подготовки. На церемонии закрытия фестиваля они получили грамоты и памятные призы, а Кирова Александра, обучающаяся по дополнительной общеразвивающей программе «Тележурналистика», заняла первое место в специальной номинации «Краткость — сестра таланта», придумав самый оригинальный слоган: «Питай тело! Радуй ego!».