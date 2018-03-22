Воспитанники медиацентра достойно выступили на фестивале

На прошедшем Открытом фестивале молодёжной журналистики «Пингвины пера» воспитанники медиацентра «Воробей» образовательное учреждение «Воробьевы горы» получили грамоты и памятные призы.

Фестиваль проходил с 15 по 17 марта. На три дня ребята с головой погрузились в мир журналистики: самостоятельно искали информационные поводы, писали тексты, брали интервью, придумывали оформление своих стендов и т.д.

В рамках фестиваля проходили мастер-классы от специалистов ведущих телекомпаний и СМИ.

Юные журналисты остались довольны своими результатами, у них все получилось!