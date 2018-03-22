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Воспитанники медиацентра достойно выступили на фестивале
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Воспитанники медиацентра достойно выступили на фестивале 

Управа района Теплый Стан 23 минуты назад
Фото: Управа района Теплый Стан
На прошедшем Открытом фестивале молодёжной журналистики «Пингвины пера» воспитанники медиацентра «Воробей» образовательное учреждение «Воробьевы горы» получили грамоты и памятные призы.
Фестиваль проходил с 15 по 17 марта. На три дня ребята с головой погрузились в мир журналистики: самостоятельно искали информационные поводы, писали тексты, брали интервью, придумывали оформление своих стендов и т.д.
В рамках фестиваля проходили мастер-классы от специалистов ведущих телекомпаний и СМИ.
Юные журналисты остались довольны своими результатами, у них все получилось!
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