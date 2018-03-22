В Политехническом музее начинается цикл занятий по конструированию из Lego

С 25 марта стартует цикл новых занятий для учеников средней школы в Политехническом музее на ВДНХ. Уроки конструирования из Lego будут проводиться с 11.00 до 12:30 по воскресеньям до 15 апреля.

Первый цикл посвящен всеми любимому роботу Сепульке. Дети подарят ему вторую жизнь при помощи конструктора Lego Technic и заодно познакомятся с основами инженерного проектирования, механики, геометрии и черчения. А в конце цикла участники занятий соберут действующую модель на радиоуправлении.

Занятия проводит Артем Минин , экскурсовод Политехнического музея, преподаватель на курсах «Polycent» и в научных лагерях «СиЖ». Для начала занятий необходимо купить абонемент. Присоединиться к группе в середине курса нельзя.

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