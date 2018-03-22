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Мастера народных художественных промыслов могут получить льготные микрозаймы
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Мастера народных художественных промыслов могут получить льготные микрозаймы 

Портал органов государственной власти Ярославской области 3 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
22 марта состоялось заседание художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Ярославской области. Члены совета провели экспертизу изделий мастеров и предприятий региона на предмет соответствия традициям народов России.
— Народно-художественные промыслы — это не только уникальная часть культуры, национальное достояние и наследие народов нашей страны, но и важная отрасль отечественного производства, — отметила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности — председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. — Поэтому инвестиционный блок Правительства Ярославской области предоставляет мастерам различные меры поддержки: обучение, конкурсы и финансирование участия в региональных и федеральных выставках. С прошлого года добавился еще льготный микрозаем под 5 процентов годовых. Для его получения нужно соответствовать требованиям федерального законодательства, а значит, получить одобрение регионального и федерального экспертных советов.
Число представителей органов власти в региональном художественно-экспертном совете минимально, все решает творческий совет экспертов. Его состав формируется из высококвалифицированных специалистов в сфере декоративно-прикладного искусства, ведущих мастеров, искусствоведов и специалистов по сохранению национального культурного наследия.
На заседании совета 13 предприятий и индивидуально работающих мастеров региона представили более 200 своих изделий в техниках горячей эмали, художественной обработки дерева и металлов, финифти, художественной керамики, майолики, фарфора, ручного ткачества, а также часовые и ювелирные изделия. Среди представленных были и работы предпринимателя Алексея Алексашина, который развивает бренд «Рыбинские рыбы».
— Мы привезли 4 арт-скульптуры в виде рыб, которые вешаются на стену. Это технология художественной обработки дерева, — рассказал Алексей Алексашин. — Одно из направлений нашей деятельности — корпоративные сувениры. Чтобы претендовать на закупки госкорпораций по принципу единственного поставщика, нам нужно получить статус изделий народных художественных промыслов. Для этого после одобрения регионального совета мы будем проходить комиссию в Минпромторге.
Организация «Рыбинские рыбы» существует более 10 лет и базируется в городе Рыбинске. Используемые техники — резьба и роспись по дереву — являются традиционно бытовавшими на территории Ярославской области народными промыслами.
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