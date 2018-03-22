Воспитанников детсадов накормили овсянкой с примесью металла в Нижнем Новгороде

Региональное управление Россельхознадзора в прошлом году проверило на безопасность более 700 тысяч тонн зерна в Нижегородской области. Из них 51% не соответствует требованиям Таможенного союза. Об этом заявил Игорь Ивашин , глава регионального управления Россельхознадзора, 22 марта на пресс-конференции «Карантин по бешенству и контрафактная зараженная продукция: результаты проверок Управления Россельхознадзора».

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл исследовало 62 партии крупы, которые были закуплены для детских садов, школ, а также домов престарелых. В ходе проверки продукции для социальных учреждений 0,5 тонны зерна было уничтожено. Крупа, предназначенная для детей и стариков, была признана небезопасной.

“До проведения проверки региональным управлением Россельхознадзора, кто-то из детей ел манную кашу с минеральной примесью, а кого-то накормили овсяными хлопьями с металломагнитной примесью”, — сообщил Игорь Ивашин.

Кроме того, специалисты регионального управления Россельхознадзора сообщили о результатах проверки молочной продукции, закупленной для социальных учреждений Нижнего Новгорода.

“В социальных учреждениях города мы собрали образцы сливочного масла. Продукт по своему составу не имеет отношения к молочной продукции. Большая часть сливочного масла при проверке в лаборатории оказалась фальсикатом, — рассказала Татьяна Буяльская, заведующая лабораторией химико-токсикологических исследований ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

В ходе мероприятия было также заявлено, что главным критерием для заключения контракта с производителем должна быть не цена, а качество продуктов питания. Пищевая продукция, поступающая в образовательные учреждения Нижнего Новгорода для питания детей, требует особого контроля со стороны государства.