Танцевальный коллектив «Задоринки» стал дипломантом фестиваля для детей с ОВЗ

Творческий танцевальный коллектив Задоринки» стал Дипломантом в номинации «Хореография». Об этом сообщается на сайте школы-интерната № 32.

Творческий танцевальный коллектив «Задоринки» стал Дипломантом в номинации «Хореография», выступив на фестивале для детей с ограниченными возможностями по здоровью «Семицветик» с номером «танец с платками».

Ещё одна участница этого же престижного конкурса тоже стала Дипломантом, в номинации «Оригинальный жанр».

Фото взято: http://kragor.ru/sites/default/files/thumb_1448899040-7d1aa4b9d5.jpg