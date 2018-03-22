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Танцевальный коллектив «Задоринки» стал дипломантом фестиваля для детей с ОВЗ
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Танцевальный коллектив «Задоринки» стал дипломантом фестиваля для детей с ОВЗ 

Южное Бутово 3 часа назад
Фото: Южное Бутово
Творческий танцевальный коллектив Задоринки» стал Дипломантом в номинации «Хореография». Об этом сообщается на сайте школы-интерната № 32.
Творческий танцевальный коллектив «Задоринки» стал Дипломантом в номинации «Хореография», выступив на фестивале для детей с ограниченными возможностями по здоровью «Семицветик» с номером «танец с платками».
Ещё одна участница этого же престижного конкурса тоже стала Дипломантом, в номинации «Оригинальный жанр».
Фото взято: http://kragor.ru/sites/default/files/thumb_1448899040-7d1aa4b9d5.jpg
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