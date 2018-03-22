Главы Башкирии и Татарстана поддержали первый татаро-башкирский фестиваль

Песенный фестиваль «Дуслык күпере» стартует 7 апреля в Москве, а заключительный гала-концерт пройдет 18 апреля в казанской «Пирамиде». На одной сцене выступят около сотни артистов из двух республик. Об этом сообщил генеральный директор фонда татарской культуры им. Рашита Вагапова продюсер Рифат Фаттахов.

Фестиваль охватит десять городов России с компактным проживанием татар: Москву, Пензу, Ульяновск, Самару, Оренбург, Стерлитамак, Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень. По словам гендиректора компании «Глобэкс Промоушен» (Москва) Айдара Шайдуллина, это будет не только концерт, но и зрелище, история. На сцену выйдут самые популярные артисты татаро-башкирской эстрады.

Будут ли присутствовать на концерте сами главы двух республик, пока неизвестно. По словам Фаттахова, приглашения им высланы. Не раскрывают организаторы и бюджет фестиваля, а также вклад каждой из республик, поскольку это не коммерческий, а социально-общественный проект, поддержанный государством.