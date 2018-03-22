Ещё
Главы Башкирии и Татарстана поддержали первый татаро-башкирский фестиваль
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главы Башкирии и Татарстана поддержали первый татаро-башкирский фестиваль 

АиФ-Уфа 3 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Песенный фестиваль «Дуслык күпере» стартует 7 апреля в Москве, а заключительный гала-концерт пройдет 18 апреля в казанской «Пирамиде». На одной сцене выступят около сотни артистов из двух республик. Об этом сообщил генеральный директор фонда татарской культуры им. Рашита Вагапова продюсер Рифат Фаттахов.
Фестиваль охватит десять городов России с компактным проживанием татар: Москву, Пензу, Ульяновск, Самару, Оренбург, Стерлитамак, Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень. По словам гендиректора компании «Глобэкс Промоушен» (Москва) Айдара Шайдуллина, это будет не только концерт, но и зрелище, история. На сцену выйдут самые популярные артисты татаро-башкирской эстрады.
От Башкирии в концерте будут участвовать как татарские, так и башкирские исполнители: Айдар Галимов, Ильгам Валиев, Гульназ Асаева, Фидан Гафаров, этно-рок-группа «Аргамак».
Специальные гости московского концерта — Ренат Ибрагимов, ЭлвинГрей, Халида Бигичева и Алсу. Ведущими московского вечера от Москвы выступит известный телеведущий Максим Шарафутдинов, от Казани -Гульназ Сафарова, от Уфы — ФирдатГалиев.
Будут ли присутствовать на концерте сами главы двух республик, пока неизвестно. По словам Фаттахова, приглашения им высланы. Не раскрывают организаторы и бюджет фестиваля, а также вклад каждой из республик, поскольку это не коммерческий, а социально-общественный проект, поддержанный государством.
АиФ-Уфа: последние новости
Крыши – просто «клиника». Пестрые кровли - лишь малая часть проблем Уфы Больше всего родители платят за детсад в Уфе, меньше всего в Зилаире В Башкирии утвердили максимальный размер родительской платы за детсад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни30
Как снимался сериал «Золотая орда»2
10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение