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Крупнейший в России фестиваль японской культуры пройдет в Москве
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Крупнейший в России фестиваль японской культуры пройдет в Москве 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В рамках года Японии в России в Москве пройдет фестиваль японской культуры Hinode Power Japan. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 22 марта.
Мероприятие состоится 28 и 29 апреля на площадке 75-го выставочного павильона на ВДНХ. Hinode Power Japan, который заявлен как крупнейший фестиваль японской культуры в России, проводится в седьмой раз.
На мероприятии выступит японская рок-группа Yasuharu Takanashi & YAIBA, записавшая саундтреки к аниме «Наруто: Ураганные хроники», «Хвост феи» и «Боруто: Следующее поколение Наруто».
Посетителей ожидают музыкальные концерты, состязания в традиционных японских видах спорта и кулинарные мастер-классы от шеф-поваров японских ресторанов в столице. В рамках мероприятия также состоится финал чемпионата России по косплею.
Билеты на Hinode Power Japan можно приобрести на сайте concert.ru.
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