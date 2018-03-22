Крупнейший в России фестиваль японской культуры пройдет в Москве

В рамках года Японии в России в Москве пройдет фестиваль японской культуры Hinode Power Japan. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 22 марта.

Мероприятие состоится 28 и 29 апреля на площадке 75-го выставочного павильона на ВДНХ. Hinode Power Japan, который заявлен как крупнейший фестиваль японской культуры в России, проводится в седьмой раз.

На мероприятии выступит японская рок-группа Yasuharu Takanashi & YAIBA, записавшая саундтреки к аниме «Наруто: Ураганные хроники», «Хвост феи» и «Боруто: Следующее поколение Наруто».

Посетителей ожидают музыкальные концерты, состязания в традиционных японских видах спорта и кулинарные мастер-классы от шеф-поваров японских ресторанов в столице. В рамках мероприятия также состоится финал чемпионата России по косплею.

Билеты на Hinode Power Japan можно приобрести на сайте concert.ru.