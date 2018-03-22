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Депутаты Мособлдумы ведут мониторинг ситуации в Волоколамске
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Депутаты Мособлдумы ведут мониторинг ситуации в Волоколамске 

360tv.ru 3 часа назад
В ходе 46‐го заседания Мособлдумы с докладом о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Московской области выступила руководитель ведомства Ксения Мишонова. Она начала свое выступление с ситуации в Волоколамске — речь идет о массовых жалобах местных жителей, среди которых много детей, на недомогание. Об этом сообщили в пресс‐центре Мособлдумы.
Тема касается абсолютно всех — у всех есть дети, внуки, племянники. В случае Волоколамска есть свои нюансы и детали, все нужно тщательно проанализировать. Поэтому дал поручение всему депутатскому корпусу вести мониторинг ситуации: подключатся депутаты, которые избраны от муниципалитета, и также на место будут регулярно выезжать профильные комитеты — по здравоохранению и экологии
Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы.
В заключении он поблагодарил Ксению Мишонову за неравнодушие и трепетное отношение к каждому социально резонансному случаю в регионе.
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