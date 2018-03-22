Депутаты Мособлдумы ведут мониторинг ситуации в Волоколамске

В ходе 46‐го заседания Мособлдумы с докладом о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Московской области выступила руководитель ведомства Ксения Мишонова . Она начала свое выступление с ситуации в Волоколамске — речь идет о массовых жалобах местных жителей, среди которых много детей, на недомогание. Об этом сообщили в пресс‐центре Мособлдумы.

Тема касается абсолютно всех — у всех есть дети, внуки, племянники. В случае Волоколамска есть свои нюансы и детали, все нужно тщательно проанализировать. Поэтому дал поручение всему депутатскому корпусу вести мониторинг ситуации: подключатся депутаты, которые избраны от муниципалитета, и также на место будут регулярно выезжать профильные комитеты — по здравоохранению и экологии

В заключении он поблагодарил Ксению Мишонову за неравнодушие и трепетное отношение к каждому социально резонансному случаю в регионе.