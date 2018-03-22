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День открытых дверей прошел в роддоме на Костромской
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День открытых дверей прошел в роддоме на Костромской 

Управа Алтуфьевского района 3 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В среду, 21 марта, в родильном отделении №2 ГКБ имени Ерамишанцева прошел день открытых дверей для женщин, планирующих и ожидающих ребенка. Как сообщила заведующая отделением Ольга Билявская, посетительницы познакомились с ведущими специалистами больницы и узнали подробнее о работе роддома.
— Сначала мы рассказали посетительницам о течении беременности и родах, об истории и возможностях нашего роддома, а также ответили на вопросы. Затем провели небольшую экскурсию по отделениям, — уточнила Билявская.
Напомним, родильный дом расположен по адресу: Костромская улица, дом 3. (то)
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