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Названы даты проведения фестиваля напитков «АлтайФест-2018»
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Названы даты проведения фестиваля напитков «АлтайФест-2018» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Шестой межрегиональный фестиваль напитков «АлтайФест» пройдет в 2018 году 15-16 июня.
Праздничной площадкой традиционно станет туристско-рекреационный комплекс «Сибирское подворье» (с. Новотырышкино). Свою пивобезалкогольную продукцию представят на фестивале крупнейшие предприятия Алтайского края.
Организаторы подготовили насыщенную программу. Главным событием станет выступление известного артиста, имя которого пока держится в секрете.
Напомним, в прошлом году «АлтайФест» посетило около 40 тысяч человек.
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