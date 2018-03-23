Названы даты проведения фестиваля напитков «АлтайФест-2018»

Шестой межрегиональный фестиваль напитков «АлтайФест» пройдет в 2018 году 15-16 июня.

Праздничной площадкой традиционно станет туристско-рекреационный комплекс «Сибирское подворье» (с. Новотырышкино). Свою пивобезалкогольную продукцию представят на фестивале крупнейшие предприятия Алтайского края.

Организаторы подготовили насыщенную программу. Главным событием станет выступление известного артиста, имя которого пока держится в секрете.

Напомним, в прошлом году «АлтайФест» посетило около 40 тысяч человек.