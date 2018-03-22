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Мизулина попросила Бастрыкина взять на контроль дело о брянском интернате
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Мизулина попросила Бастрыкина взять на контроль дело о брянском интернате 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сенатор Елена Мизулина обратится к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под особый контроль дело о воспитанниках школы-интерната в Брянской области, сообщила пресс-служба Мизулиной.
Ранее представитель пресс-службы СУСК РФ по региону Сергей Цыганок сообщил РИА Новости, что по фактам совращения воспитанниц школы-интерната в Брянской области возбуждено уголовное дело.
"Я направлю официальный запрос председателю Следственного комитета России с просьбой взять расследование данного дела на особый контроль. По информации СМИ, девочка, рассказавшая о сексуальном насилии, подвергается давлению со стороны руководства школы-интерната", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.
Она отметила, что в последнее время стало все больше появляться информации, что в детских домах орудуют педофилы.
"Считаю, что проблема системная. Происходит это от безнаказанности взрослых и беспомощности детей в таких учреждениях", — убеждена парламентарий.
Как подчеркнула Мизулина, в рамках работы возглавляемой ею группы Совета Федерации по совершенствованию антипедофильского законодательства обсуждается предложение о введении специальной ответственности для работников таких учреждений.
В Совете Федерации 30 марта состоятся парламентские слушания, посвященные вопросу усовершенствования антипедофильского законодательства, в рамках которых будет представлен целый комплекс мер по защите детей от педофилов, подготовленных рабочей группой, сказала она.
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