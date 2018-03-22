Мизулина попросила Бастрыкина взять на контроль дело о брянском интернате

Ранее представитель пресс-службы СУСК РФ по региону Сергей Цыганок сообщил РИА Новости, что по фактам совращения воспитанниц школы-интерната в Брянской области возбуждено уголовное дело.

"Я направлю официальный запрос председателю Следственного комитета России с просьбой взять расследование данного дела на особый контроль. По информации СМИ, девочка, рассказавшая о сексуальном насилии, подвергается давлению со стороны руководства школы-интерната", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

Она отметила, что в последнее время стало все больше появляться информации, что в детских домах орудуют педофилы.

"Считаю, что проблема системная. Происходит это от безнаказанности взрослых и беспомощности детей в таких учреждениях", — убеждена парламентарий.

Как подчеркнула Мизулина, в рамках работы возглавляемой ею группы Совета Федерации по совершенствованию антипедофильского законодательства обсуждается предложение о введении специальной ответственности для работников таких учреждений.

В Совете Федерации 30 марта состоятся парламентские слушания, посвященные вопросу усовершенствования антипедофильского законодательства, в рамках которых будет представлен целый комплекс мер по защите детей от педофилов, подготовленных рабочей группой, сказала она.