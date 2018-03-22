Волгоградам покажут мастер-класс «Сарепты пасхальной»

Экскурсия с мастер-классом пройдет в волгоградском музее «Старая Сарепта» в честь Великого Воскресения Христова.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе учреждения, с 24 марта по 14 апреля, по субботам в честь праздника в музее будут проходить праздничные экскурсии, где посетителям расскажут об истории уникального поселения, познакомят с пасхальными традициями и ритуалами сарептян. Помимо этого, для гостей сотрудники музея проведут мастер-класс по изготовлению пасхальных фигурок «Сарепта Пасхальная».

Традиции лютеранской пасхи во многом схожи с пасхальными обычаями католиков и православных. Торжественное богослужение начинается в страстную субботу, за несколько часов до полуночи. Добавим, братство гернгутеров привезло традиции лютеранской пасхи в Сарепту еще в XVIII веке.