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Волгоградам покажут мастер-класс «Сарепты пасхальной»
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Волгоградам покажут мастер-класс «Сарепты пасхальной» 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Экскурсия с мастер-классом пройдет в волгоградском музее «Старая Сарепта» в честь Великого Воскресения Христова.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе учреждения, с 24 марта по 14 апреля, по субботам в честь праздника в музее будут проходить праздничные экскурсии, где посетителям расскажут об истории уникального поселения, познакомят с пасхальными традициями и ритуалами сарептян. Помимо этого, для гостей сотрудники музея проведут мастер-класс по изготовлению пасхальных фигурок «Сарепта Пасхальная».
Традиции лютеранской пасхи во многом схожи с пасхальными обычаями католиков и православных. Торжественное богослужение начинается в страстную субботу, за несколько часов до полуночи. Добавим, братство гернгутеров привезло традиции лютеранской пасхи в Сарепту еще в XVIII веке.
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