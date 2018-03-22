Музыкально-эстетический центр Алтуфьева представил район на окружном смотре городского фестиваля творчества

Музыкально-эстетический центр «ЭПИ» на Стандартной достойно представил Алтуфьевский район на окружном смотре Московского фестиваля творчества ветеранов и других творческих организаций города «Этот день мы приближали, как могли», посвященный 75-летию победы в Курской и Сталинградской битвах. Об этом рассказала заместитель директора МЭЦ «ЭПИ» Ольга Логвиненко.

— Честь нашего района прекрасно защитил воспитанник вокальной студии МЭЦ «ЭПИ» Константин Тутук. Зрители долго не отпускали Костю со сцены бурными аплодисментами. «Баллада о солдате», исполненная нашим солистом, покорила и сердца жюри, — отметила Ольга Логвиненко.

Напомним, МЭЦ «ЭПИ» находится по адресу: ул. Стандартная, д. 23. (то)