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Музыкально-эстетический центр Алтуфьева представил район на окружном смотре городского фестиваля творчества
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Музыкально-эстетический центр Алтуфьева представил район на окружном смотре городского фестиваля творчества 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Музыкально-эстетический центр «ЭПИ» на Стандартной достойно представил Алтуфьевский район на окружном смотре Московского фестиваля творчества ветеранов и других творческих организаций города «Этот день мы приближали, как могли», посвященный 75-летию победы в Курской и Сталинградской битвах. Об этом рассказала заместитель директора МЭЦ «ЭПИ» Ольга Логвиненко.
— Честь нашего района прекрасно защитил воспитанник вокальной студии МЭЦ «ЭПИ» Константин Тутук. Зрители долго не отпускали Костю со сцены бурными аплодисментами. «Баллада о солдате», исполненная нашим солистом, покорила и сердца жюри, — отметила Ольга Логвиненко.
Напомним, МЭЦ «ЭПИ» находится по адресу: ул. Стандартная, д. 23. (то)
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