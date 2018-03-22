Детский сад «Елочка» под Волгоградом захлебнулся в фекалиях

В городе Краснослободске Волгоградской области педагоги и воспитанники детского сада «Елочка» попали в дурно пахнущую во всех смыслах историю. Подвал учреждения, которое посещают три сотни малышей, оказался затопленным фекалиями, а его заведующая вступила на путь непримиримой войны с местным комитетом образования.

То, что происходит в подвале краснослободского деского сада «Елочка», нормой никак не назовешь. Из новых труб, установленных в подвале подрядной компанией, прямо на пол стекают нечистоты. Смрад, который сопровождает эту картину, отчетливо ощутим даже в игровых комнатах.

До конца прошлого года в «Елочке» не знали проблем

Раньше все стоки собирались в специальных емкостях, которые затем очищали ассенизаторные машины. Но поскольку услуга эта стоит немалых денег, комитетом образования Среднеахтубинского района было принято решение проложить под детсадом канализационную систему.

Так выглядит новая канализация под детсадом

— По этому вопросу меня пригласил к себе председатель комитета образования по Среднеахтубинскому району Волгоградской области Борис Чеботарев, — рассказала V1.ru заведующая детским садом «Елочка» Татьяна Селезнева . — Во время личного разговора он порекомендовал воспользоваться услугами компании ООО «Содружество», директором которой является Анатолий Соколов . И это несмотря на то, что для таких работ, согласно 44-й статье госзакупок, нужно выходить на тендер для дальнейшего поиска подрядчика. Меня убедили в том, что Анатолий Соколов, являясь секретарем партии «Единая Россия» и по совместительству депутатом, выполнит работу добросовестно. И я согласилась.

Директора подрядной компании рекомендовали как ответственного человека

Заведующую заставляют принять обновленную систему

По словам Татьяны Селезневой, работы по устройству канализационной системы оценили в 399 тысяч 850 рублей.

— Половину этой суммы мы выплатили в качестве предоплаты перечисленными родителями деньгами, — говорит заведующая. — После этого господин Соколов самостоятельно составил смету, и летом прошлого года начались работы.

Ароматы из подвала ощущаются даже в коридорах садика

Мыть руки детям приходится под ковшиком, как в старину

Согласно заключенному между «Елочкой» и «Содружеством» договору, срок окончания работ стоял на 1 октября. Но только в ноябре, утверждает заведующая, директор компании приехал в детсад, чтобы сдать, по его мнению, готовую канализацию. Оценив проделанную работу, заведующая наотрез отказалась подписывать акт приемки. В этом ее поддержали участники комиссии, которые собственными глазами увидели массу нарушений.

— Господин Соколов обещал нам все исправить, но вместо этого в декабре на меня со стороны директора компании «Содружество» посыпались угрозы, — рассказывает Татьяна Селезнева. — Нам угрожали тем, что 5 февраля отключат насосную станцию.

Татьяна Селезнева уже обращалась в полицию и прокуратуру

1 февраля заведующая «Елочки», не дожидаясь обозначенной даты, обратилась в полицию и прокуратуру.

— Никакого ответа от местных правоохранительных органов не последовало. Тогда я отправилась в прокуратуру Волгоградской области с просьбой привлечь к уголовной ответственности Анатолия Соколова за самоуправство и выведение из строя жизненно необходимых объектов. На это отреагировал прокурор района Игорь Акимов и вызвал к себе на совещание. На очной встрече в прокуратуре господин Соколов открыто говорил, что отключил канализационную систему детского сада, потому что ему не отдают деньги за работу.

Активную поддержку оказывают заведующей родители воспитанников «Елочки»

К противостоянию заведующей детского сада, на которую, по ее же словам оказывается всяческое давление, подключились родители воспитанников. Жители Краснослободска, чьи дети посещают «Елочку» активно распространяют информацию в социальных сетях. С их помощью Татьяна Селезнева записала обращение к президенту России Владимиру Путину , где открыто рассказывает о своей проблеме.

— Получается, что нашу канализацию директор «Содружества» сломал, а свою недоделал. В день, когда Алексей Соколов отключил нашу канализацию, дети вышли на прогулку и увидели, что весь двор залит лужами с плавающими фекалиями. Воды в здании не было, приходилось по старинке мыть ладошки детей под ковшиком. Самое ужасное, что у нас теперь нет никакой возможности смывать в туалетах. Получается, что господин Соколов решил, что имеет право распоряжаться судьбами маленьких детей.

Не получив второй части причитающейся суммы подрядчик отключил в саду канализацию

На люках в знак протеста директор коммерческой фирмы повесил амбарные замки

Проблема фекалий в детском саду, говорит Татьяна Селезнева, оказалась очень неудобной для чиновников. Накануне выборов ее убедительно просили не затевать скандал.

— Когда я обратилась и попросила помощи у главы Краснослободска, он мне сказал, чтобы я не затевала бурю районного масштаба. Мол, подпишите акт, а после выборов разберемся.

Подрядчика детсаду посоветовали в районной администрации

С журналистами V1.ru говорить в комитете образования не захотели

Выслушать позицию второй стороны V1.ru не удалось. Вчера в комитете по образованию Среднеахтубинского района перед корреспондентами захлопнули двери. Несмотря на просьбы высказать свою точку зрения по поводу конфликта, дверь приемной председателя Бориса Чеботарева так и не открылась.