Новые подробности о секретном кампусе Apple

На выставке Internet Giants: Masters of the Universe в Англии, посвященной современному архитектурному искусству, дизайнеры показали изготовленные в миниатюре проекты офисов крупных мировых технологических корпораций, в том числе нового кампуса Apple . На этот раз здание не выглядит как космический корабль, что, впрочем, не делает его менее футуристичным.

Новый кампус будет состоять из трех соединенных между собой зданий с центральным двориком. С виду он напоминает кнопку Command без одного элемента. Кампус расположится в городе Саннивейл, штат Калифорния. Расстояние от строящегося офиса компании до нового составляет менее 10 километров.

Два года назад Apple приобрела для нового офиса кампус компании Landbank Investments площадью более 71 тысячи квадратных метров. Новый кампус сможет дать рабочие места еще трем тысячам новых сотрудников Apple. По данным 9to5Mac, строительство здания завершено на 70%.

Ранее сообщалось, что новый кампус является постоянным местом дислокации сотрудников проекта Titan, однако эта информация так и не подтвердилась.