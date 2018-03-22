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Концерт на одном из избирательных участков устроили измайловские вокалисты
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Концерт на одном из избирательных участков устроили измайловские вокалисты 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Студия вокала «IzMyLove» во время выборов Президента РФ, 18 марта, встречала избирателей песнями, придавая праздничный настрой столь важному для страны событию.
На избирательном участке №1039 в воскресенье, 18 марта, состоялся концерт студии вокала «IzMyLove», которая работает в Центре культуры и спорта «Измайлово». Артисты встречали москвичей, пришедших на выборы, песнями популярных отечественных исполнителей. Они исполнили песни из репертуара Аллы Пугачевой, Муслима Магомаева, Анны Герман, Ирины Отиевой, Татьяны Анциферовой, Григория Лепса и других звезд эстрады.
Жители района тепло отозвались о концерте, который состоялся на избирательном участке. Зрители с удовольствием подпевали и пританцовывали под знакомые мотивы и благодарили воспитанников ЦКС «Измайлово» за великолепное исполнение, за праздничное настроение.
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