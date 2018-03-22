Концерт на одном из избирательных участков устроили измайловские вокалисты 

Студия вокала «IzMyLove» во время выборов Президента РФ, 18 марта, встречала избирателей песнями, придавая праздничный настрой столь важному для страны событию.
На избирательном участке №1039 в воскресенье, 18 марта, состоялся концерт студии вокала «IzMyLove», которая работает в Центре культуры и спорта «Измайлово». Артисты встречали москвичей, пришедших на выборы, песнями популярных отечественных исполнителей. Они исполнили песни из репертуара Аллы Пугачевой, Муслима Магомаева, Анны Герман, Ирины Отиевой, Татьяны Анциферовой, Григория Лепса и других звезд эстрады.
Жители района тепло отозвались о концерте, который состоялся на избирательном участке. Зрители с удовольствием подпевали и пританцовывали под знакомые мотивы и благодарили воспитанников ЦКС «Измайлово» за великолепное исполнение, за праздничное настроение.