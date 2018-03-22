Концерт на одном из избирательных участков устроили измайловские вокалисты

Студия вокала «IzMyLove» во время выборов Президента РФ, 18 марта, встречала избирателей песнями, придавая праздничный настрой столь важному для страны событию.

Жители района тепло отозвались о концерте, который состоялся на избирательном участке. Зрители с удовольствием подпевали и пританцовывали под знакомые мотивы и благодарили воспитанников ЦКС «Измайлово» за великолепное исполнение, за праздничное настроение.