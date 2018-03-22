Не всё так просто: что мы узнали из финального трейлера «Войны бесконечности»

16 марта вышел финальный трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года — «Мстители: Война бесконечности», который уже успел поставить новые рекорды.

Перед прочтением этой статьи советуем ознакомиться с разбором первого трейлера, в котором мы рассказали историю Таноса и Камней бесконечности.

Также в разборе используются кадры из рекламного ролика с Суперкубка, вышедшего 4 февраля.

Имея на руках целых три ролика, мы теперь можем более детально восстановить хронологию событий и точнее определить сюжет фильма.

Основные события «Войны бесконечности» стартуют с финалом «Тор: Рагнарёк», в сцене после титров которого ковчег Асгардцев был атакован огромным кораблём Таноса и его Чёрного Ордена.

Первая сцена после титров, в которой и происходят обозначенные события

Напомним, что ближе к финалу «Рагнарёка» Локи забрал из хранилища Асгарда Тессеракт, который является камнем пространства. Поэтому Танос и напал на корабль Асов одним из первых, ему нужна способность телепортации для более успешной атаки на Землю.

Танос не дурак и помнит события первых «Мстителей», за которые он и в ответе. Тогда Титан с помощью предводителя читаури, Другого (которого в последствии убил Ронан в первых «Стражах Галактики»), заключил сделку с Локи.

Бог обмана с помощью армии читаури и их скипетра (внутри которого был камень разума) должен был захватить Тессеракт, с помощью которого и открыть портал для армии, захватить Землю, а в дальнейшем передать космический куб Таносу. Другой пообещал Локи, что если тот не справится, то за ним будут охотиться до конца дней. Видимо, Танос исполнит это обещание, и спустя пять лет наконец заберет Тессеракт себе.

Чёрный Орден тоже участвует в осаде ковчега. На полу видно множество трупов Асов, а Проксима Миднайт пленила Локи. Скорее всего, именно в этот момент Тор и узнает о сделке Локи с Таносом.

В конечном счёте Локи, судя по всему, исполняет свое обещание и отдает Тессеракт Титану, чтобы тот не навредил его брату.

В этот момент Танос ещё находится в своей классической броне, но почему-то решает снять её перед получением камня пространства.

Обратите внимание, что в перчатке пока вставлен только один камень — камень силы. Значит действие действительно происходит на ковчеге.

Камень силы Титан должен был забрать у корпуса Нова, которому Стражи Галактики передали его на хранение. После этого его нигде больше не видели.

На это указывает и то, что в фильме ожидается сцена допроса Коллекционера, которому Стражи изначально хотели продать камень. Также у Танелиира Тивана должен быть на хранении камень реальности, который он получил во втором «Торе».

Кадр со съемок, CGI ещё не готов

Далее следует классическая сцена из комиксов — Танос держит в руках космический куб, за которым, в комиксах, он охотился также часто, как и за камнями бесконечности (в комиксах куб и камни — совершенно разные артефакты).

Безумный Титан разрушает куб и освобождает его настоящую энергию.

Далее, он вставляет камень пространства себе в перчатку. Теперь у него два камня бесконечности.

Эти два кадра, также, относятся к сцене в ковчеге.

Не ясно, что станет с остальными Асгардцами и друзьями Тора. Вряд ли Танос убьёт их всех, тогда бы в финале «Рагнарёка» не было бы смысла. Скорее всего, Локи сумеет договориться, а Танос поступит более тактично и возьмёт их в плен.

Также, не совсем понятно, как Брюс Беннер так скоро сумеет оказаться на Земле. Возможно, Танос с помощью камня телепортирует его на Землю, чтобы не сражаться с ним на космическом корабле. Или Халк проникнет на корабль Чёрного Ордена, который летит на Землю. В любом из случаев, есть вероятность, что на этом кадре с неба падает именно зелёный гигант.

На кадрах видно, как что-то пролетает рядом с Санктум Санкторум — обителью Доктора Стрэнджа.

Брюс приземляется именно там, где его и обнаруживают удивленные Доктор Стрэндж и Вонг. В любом случае, эти события должны быть как-то связаны.

Но вернёмся к Тору. Бога грома оставят дрейфовать в открытом космосе в одиночестве. Там он и встретит Стражей Галактики, которые тоже стремились к Земле.

Возможно, Стражи уже знают, что задумал Титан, но Тор поведает им свою историю. Всё обсудив, они разделятся. Предположительно, Питер Квилл, Гамора, Дракс и Мантис отправятся на Землю, предупредить Мстителей. А вот Ракета и Грут отправятся вместе с Тором в другое место (пока не ясно, куда именно), чтобы помочь ему создать новый молот — Штормбрейкер (Stormbreaker).

Пока не ясно, где первая половина команды Стражей высадилась, но их всего четверо.

А вот Тор, Грут и Ракета — они путешествуют втроём.

Союзу этой троицы уже посвящены целые паки фигурок и совместные изображения на промо-материалах.

Троица прибывает в пункт назначения, где они и создадут новый молот.

Похоже, что этот кадр из первого трейлера как раз относится к этой сцене.

В роликах новое оружие Бога Грома не присутствует, зато его отлично можно разглядеть на различных сопутствующих товарах к фильму. Похоже, что Штормбрейкер отчасти будет состоять из ветвей Грута.

Но ближе к образу из фильма всё же будет коллекционная фигурка Hot Toys.

К слову, в комиксах молот с одноименным названием принадлежал Бета Рэй Биллу — представителю расы Корбинитов. Из-за Суртура и его огненных демонов большинство колонизированных планет Корбинской империи были уничтожены (но жители империи спаслись на кораблях-ковчегах и погрузились в криосон). Во время этих событий Бета Рэй Билл с Тором впервые и встретились.

Билл был первым (помимо других представителей девяти миров), кто смог поднять Мьёльнир — молот Тора, и тут же обрёл силу Бога Грома. Оба героя были достойны этой силы, тогда Один решил рассудить их и заставил гномов выковать новый молот для Билла — Штормбрейкер, с помощью которого корбинит смог оставить новообретённую силу себе. Громовержцы стали лучшими друзьями.

Но несколько лет назад Тор перестал быть достоин Мьёльнира и лишился части своих сил. Новым обладателем легендарного молота стала Джейн Фостер (в киновселенной — бывшая девушка Тора).

Тогда старый друг пришёл на помощь сыну Одина и решил отдать ему свой молот — Штормбрейкер. Но могучий Тор отказался, он не мог принять такого подношения.

В своих дальнейших приключениях громовержец найдет Мьёльнир Тора из другой вселенной (алтимейт), который также похож на Штормбрейкер. Этот молот попал в основную вселенную после событий кроссовера Thors, в котором принимали участие множество других Торов из других миров.

Но он откажется и от него, и молот перейдет к его старому соратнику — Вольштаггу, который станет Военным Тором.

В итоге Тор вернёт титул Бога грома и вновь станет достойным, а также получит сотни новых молотов (как сказано из анонса). Но это будет лишь в июне 2018 года. Пока нам доступны лишь анонсы первого и второго номера перезапущенной серии.

Возможно, в киновселенной Одинсон пройдёт схожий путь, ведь уже сейчас видны параллели (лишился молота, сменил прическу, стал калекой), только вместо левой руки он потерял правый глаз (в комиксах руки его лишил тёмный эльф Малекит, а глаза — Хела).

В анимационной экранизации комикса «Планета Халка» на Сакааре, во время своего пленения, Халк встречает на арене Бета Рэй Билла, когда как в фильме «Тор: Рагнарёк» (который частично основан на сюжете «Планета Халка») он встретил Тора. В оригинальном же комиксе это был Серебряный Серфер.

Бета Рэй Билла можно увидеть и в «Тор: Рагнарёк», точнее, его статую. Помимо этого, в виде статуй изображены Леший (Man-Thing), Арес (греческий Бог войны), Би-Зверь (Bi-Beast) и Дарк Кроулер (Dark-Crawler).

В трейлере нам показывают, как Гамора рассказывает Тони Старку о Таносе. Но похоже, что это не совсем так, — больше напоминает хитрый монтаж. Гамора находится на корабле Стражей, и, возможно, рассказывает о своём приёмном отце Тору. Старк же, в свою очередь, спрашивает о титане у Брюса Беннера, который с ним уже должен был повстречаться на Асгардском корабле.

Но если это действительно Тони общается с Гаморой, то было бы любопытно увидеть продолжение их взаимоотношений в фильме. Так как в комиксах уже не одно десятилетие между персонажами частенько возникают романтические отношения.

Сцена диалога Брюса и Тони происходит как раз перед нападением Таноса на Землю. Действие происходит в Санктум Санкторум, сзади видно дырку на полу после приземления Халка.

Герои прознают о планах Титана и начнут готовится к обороне. В этой сцене также делают акцент на Глазе Агамотто, камне времени.

Действие перетекает на улицы Нью-Йорка. В городе наблюдаются непонятные инопланетные конструкции.

На улицах Нью-Йорка, похоже, и развернется одна из первых битв фильма.

Например, именно здесь нам впервые и продемонстрируют новую технологию Старка. Костюм с помощью нанороботов, почти как симбиот, сам надевается на носителя. В комиксах подобной технологией был вирус экстремис.

Также подобную технологию продемонстрировали и у Чёрной пантеры, как в его сольном фильме, так и в трейлере «Мстителей».

Доктор Стрэндж и Железный человек сражаются вместе на улицах Нью-Йорка.

А вот Железный Человек летит за инопланетной конструкцией, демонстрируя возможности нового костюма.

Возможно, действие этой сцены развернётся в том же временном промежутке. Здесь Стивен сражается с Эбони Мо, одним из членов Чёрного Ордена, который хочет забрать камень времени. Битва происходит в Санктум Санкторум, так как подобные кристалообразные шипы были в сольном фильме о Докторе.

Питер Паркер тоже заметил опасность.

И потому спешит на помощь, несмотря на то, что может раскрыть тайну своей личности.

Не только Железный человек полетел за инопланетной конструкцией в стратосферу, но и Человек-паук.

После событий «Противостояния» Ванда находится в бегах (из тюрьмы её вытащил Стив). Похоже, что Вижен последовал за ней (хотя на момент событий «Возвращения домой» он всё ещё был в штаб-квартире Мстителей), так как они любят друг друга, не смотря на разногласия. Но для маскировки андроиду пришлось научится принимать человеческий облик.

Но Чёрный Орден будет охотится за камнями по всему свету и в итоге настигнет пару.

Но им на помощь приходят Капитан Америка и Чёрная вдова, которые сразятся с Проксимой Миднайт и Корвусом Глэйвом.

Далее все герои вместе отправятся в Ваканду, так как Вижену, судя по всему, после попыток изъятия камня стало плохо. Возможно, в Ваканде будут охранять именно его.

Помимо Стива, Наташи, Вижена и Ванды, вместе с ними в Ваканду отправились Брюс Беннер, Джеймс Роудс и Сэм Уилсон.

Также, кроме Т’Чаллы, Окойи, Шури и М’Баку в Ваканде находится и «Белый волк» — Баки Барнс.

На этом кадре видно, как Кэп с Вдовой куда-то ведут Вижна. Не совсем понятно, это штаб-квартира Мстителей или лаборатории Шури. Но видно, что андроид не очень хорошо себя чувствует.

Шури намерена осмотреть его вместе с камнем бесконечности. В этой сцене Вижен находится у сестры Т’Чаллы на осмотре.

Вижен и Ванда в Ваканде.

Далее нам демонстрируют подготовку к битве в Ваканде.

Брюс Беннер будет использовать во время битвы Халкбастер.

Можно разглядеть, как работают новые щиты Кэпа, которые сделал для него Т’Чалла (или его сестра). Напомним, что своего классического щита он лишился после событий «Противостояния».

Осада Ваканды начнётся с того, что войско Таноса обрушит на Землю какие-то инопланетные конструкции. Возможно внутри них находится армия Таноса.

Ваканда укроется под защитным куполом.

Но враг всё равно прорвет оборону, и обе армии схлестнутся.

Войско Таноса — Аутрайдеры (Outriders), — атакуют Халкбастер. Похоже, что они всё же сломают костюм, и Брюсу предстоит превратиться в Халка.

И самое главное: эпичное противостояние Капитана Америка и Безумного Титана.

В «Перчатке Бесконечности» подобное противостояние Кэпа с Таносом уже было.

Infinity Gauntlet №4 Как вы могли заметить, в битве за Ваканду очень многих героев не хватает. А всё потому, что, скорее всего, супергерои решат разделится на две команды (а то и на три, если помнить о союзе Тора, Ракеты и Грута), чтобы перехитрить Таноса.

Титан в киновселенной Marvel

Согласно материалу EW, вторая команда окажется на Титане — родной планете Таноса, являющейся спутником Сатурна (об этом мы подробно рассказывали в первом разборе).

Питеру Паркеру, Тони Старку и Доктору Стрэнджу предстоит объединиться с Питером Квилом, Драксом, Гаморой и Мантис.

Похоже что Танос успеет побывать в двух местах. Он сразится с первой половиной команды в Ваканде, и со второй на Титане.

Битва Железного человека с Титаном.

Напомним, что Танос впервые появился именно в комиксах о Железном Человеке, а именно в 55 номере Iron Man.

Iron Man №55 Стоит уделить внимание знакомству Питера Паркера и Стивена Стрэнджа. Не даром в трейлере сделали на этом такой акцент. Оба героя в комиксах являются хорошими друзьями и пережили немало приключений. Оба вышли из под пера Стэна Ли Стива Дитко . Человек-паук и Доктор Стрэндж считаются важнейшими персонажами, созданными Дитко.

В комиксе Spider-Man: Fever есть прекрасная сцена, показывающая, что эти герои в чём-то похожи. Надеемся увидеть что-то подобное и в фильме, жаль только игру слов перевести не удастся.

Spider-Man: Fever №3 (2010)

Похоже, что к финальной битве присоединится и Небула, которая захочет поквитаться со своим отцом лично.

А Стрэндж и Звёздный лорд будут действовать сообща. В трейлере видно, как Доктор создаёт под ногами Квилла поля, по которым он может бежать.

Стивен будет использовать магический хлыст в полете.

Далее Танос с помощью Перчатки бесконечности притягивает местную луну.

Её осколки и падают в трейлере на Человека-паука.

Эта сцена из первого трейлера происходит примерно в том же временном промежутке.

Как и битва Паука с Таносом.

Но вернемся к Гаморе. Нам, очевидно, покажут флешбеки из прошлого, в которых Танос пленил (или уничтожил) расу Гаморы, но при этом решил удочерить девочку.

Также можно заметить, что Титан произвел свою атаку с помощью армии читаури. Но видимо после их фиаско в первых «Мстителях» и смерти Другого он решил отказаться от их услуг, и теперь использует Аутрайдеров.

Стоит обратить внимание и на щелчок пальцев дочки Таноса. Это не просто метафора: Титан действительно с помощью Перчатки сможет стереть половину Вселенной по щелчку.

Именно так и случилось в первом номере «Перчатки бесконечности». Тому, как легко Танос стирает половину всех живых существ во вселенной, удивляется даже Мефисто.

Infinity Gauntlet №1 Но в отличие от комикса, в котором безумный Титан хотел завоевать расположение Смерти, в фильме у него другие мотивы. Более благородные.

Из все той же статьи на EW можно узнать, что Танос хочет спасти Вселенную и выстроить в ней баланс, но для этого ему нужно уничтожить одну её половину. Пока не совсем ясно, почему именно так, но слова Гаморы о том, что он обеспокоен этим уже очень давно, частично это подтверждают. Также как и вымершая планета Титан. В отличие от комиксов, где Танос уничтожил своих сородичей на родной планете, здесь произошел какой-то катаклизм, уничтоживший все живое. Теперь Титан хочет избавить от такой участи все остальные миры.

«Когда я закончу, половина человечества всё ещё будет жить». Таковы его слова. Он не желает уничтожить Землю или другие миры.

Если всё действительно так, то Танос в киновселенной предстанет перед нами даже более благородным, чем в комиксах. Веру в это внушают и его слова: он понимает мотивацию и жертвы, на которые идут герои, и надеется что их не забудут.

Несмотря на то, что мы смогли распутать клубок событий и примерно угадать последовательность сцен фильма, в нём еще очень много загадок. Больше, чем когда либо. Например, мы до сих пор не знаем, где находится камень души. А ведь это главный из шести камней и самый опасный: он обладает властью над всей жизнью во Вселенной. Возможно, именно поэтому на нём сделан такой акцент.

Или, например, в различных интервью с создателями фильмов есть намёки на появление могущественных космических персонажей, таких как Смерть (которую Танос любил и которой поклонялся в комиксах) или Мефисто (Дьявол, которому продал душу Призрачный гонщик), который был важным героем комикса «Перчатка бесконечности».

Ответы на многие вопросы, о которых мы даже не подозревали, узнаем уже 3 мая.

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