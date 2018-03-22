Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля пройдет в Дмитрове 24–25 марта

Более 40 профессиональных и любительских хоровых коллективов примут участие в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля, который пройдет сцене Дворца культуры «Созвездие» в Дмитрове, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В дни проведения регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля 24-25 марта в Дмитрове гостеприимный город станет столицей культурной жизни Подмосковья и центром народного хорового творчества. На сцене Дворца культуры «Созвездие» выступят 44 профессиональных и любительских (детских и взрослых) коллектива, поющих в народной манере вокального исполнения (в том числе фольклорных) из 31 муниципального образования Московской области», — говорится в сообщении.

В открытии фестиваля примут участие заслуженная артистка России Татьяна Петрова , обладатель Гран-при I конкурса исполнителей русской народной песни имени С. В. Рахманинова Николай Бурьяновский и хор русской песни имени Бориса Лямина под руководством Марины Чурон.

Участники фестиваля будут оцениваться профессиональным жюри. По итогам регионального этапа определятся победители, которые будут награждены дипломами лауреатов I, II, III степеней. Лучшие коллективы представят Московскую область на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля (в Центральном федеральном округе).

«Министерство культуры Московской области ведет систематическую работу по развитию хорового искусства. Так, в Подмосковье работают три специализированные хоровые школы, включая хоровую школу мальчиков в Дубне. В детских школах искусств и музыкальных школах функционируют 104 хоровых отделения. В настоящее время действуют 660 любительских хоровых коллективов, количество участников в которых составляет около 14 тысяч человек», — отметила министр культуры Подмосковья Оксана Косарева

По ее словам, в целях развития хорового движения в Подмосковье проводится более 10 фестивалей и конкурсов.

В 2014-2015 годах в фестивале участвовали академические хоры, в 2016 году — народные хоры, в 2017 году — академические хоры. В 2018 году снова примут участие профессиональные и любительские хоровые коллективы, поющие в народной манере вокального исполнения (в том числе фольклорные).