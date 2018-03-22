Новости нашей газеты 22 марта 1938 года — 80 лет назад

Публикуем материалы из газеты прошлых лет.

Полярники отогреваются искусством

«Вчера вечером в Камерном театре состоялась премьера нового варианта пьесы «Мечта». На спектакле присутствовала героическая четверка завоевателей Северного полюса: автор пьесы Герой Советского Союза М. В. Водопьянов, Герой Советского Союза И. Д. Папанин, Е. К. Федоров, Э. Т. Кренкель и П. П. Ширшов Папанинцы пойдут сегодня вечером в гости к мастерам советской кинематографии. Встреча состоится в Московском доме кино. Дорогим гостям будут показаны отрывки из новых художественных фильмов, кинохроника и мультипликация. По просьбе И. Д. Папанина будут также показаны звуковые картины «Цирк» и «На Северном полюсе».

Двухэтажный рогоносец

Управляющий трестом «Мостроллейбус» тов. Трофимов ездил на днях на автозавод знакомиться с ходом строительства двухэтажных троллейбусов для столицы. Коллектив рабочих поставил перед собой задачу — строить двухэтажные троллейбусы, ни в чем не уступающие лучшим в мире — английским. Кузов английского троллейбуса построен из дюралюминия. Ярославский автозавод делает кузов из другого легкого сплава, обладающего большой прочностью. Коллектив рабочих Ярославского автозавода планирует выпустить два первых двухэтажных советских троллейбуса к 1 мая. В 1938 году «Мостроллейбус» получит 10 двухэтажных троллейбусов.

Нас не затопят

«На предприятиях и в районах столицы заканчивается подготовка к встрече предстоящего паводка. Большинство предприятий уже приняло все необходимые меры, предохраняющие помещения и склады от возможного затопления. По данным Московского управления гидрометеорологической службы, вскрытие Москвы-реки ожидается примерно 2–12 апреля. Река Яуза вскроется на 6–8 дней раньше. Паводок в этом году будет равен паводку 1931 года. Подъем воды ожидается на 8,5 метра выше Бабьегородской плотины. Сейчас начинаются работы по пропуску местного льда. Весь лед до Карамышевской плотины будет пропущен и взорван до начала паводка.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Читатели делятся с нами и бедами, и радостями

Колонка обозревателя «ВМ» Ксении Ефимковой

В наше время не читают газет! На смену им пришли гаджеты! Там все: новости, развлечения и жизнь! Но это иллюзия. На самом деле информационный фастфуд привлекает только своей пестротой. Проглотишь «такое», даже не прожевав.

А в голове что останется? Пустота. Вот вы помните новость или заметку, которая вас по-настоящему зацепила? Не своей скандальностью или кровожадностью, а так, чтобы вы прочитали от корки до корки, чтобы почувствовали, что журналист постарался, добыл новость, нашел героя, был объективен? Такое, увы, случается все реже и реже.

И в мире «электронной щебенки» такого почти и не встретишь. Цитирование друг друга, перепечатывание одной и той же новости с небольшими вариациями — главное быть первыми, урвать лакомый кусок! А ведь кажется, еще совсем недавно газеты и журналы получали по подписке, каждый номер зачитывали до дыр, а подшивку хранили долгие годы. Сейчас другие времена. Хуже они или лучше — покажет время.

Однако практически каждый вечер в метро я вижу, как пассажиры берут свеженький номер «Вечерки». Берут не только по старой памяти. Все-таки газета существует почти век, в этом году у нее юбилей — 95 лет! Но назвать ее старушкой язык никак не поворачивается. Берет ее и молодежь. Всего несколько часов — и свежего номера уже не достать, разбирают подчистую.

Наверное, ощущение реальности в том числе и происходящего, можно почувствовать, взяв в руки не только дорогую сумку, пальто или гаджет, но и газету, которая пахнет типографской краской, страницы которой шелестят при перелистывании, как и сто лет назад. Такой своеобразный временной якорь.

Газета существует, ее читают, о чем говорят многочисленные письма наших читателей, которые обращаются к «Вечерке» за советом, с просьбой или просто делятся радостью.