Ещё
О пагубном влиянии наркотиков на организм поговорят в библиотеке Тимирязевского района
Далее:
Читайте также:
Ещё

О пагубном влиянии наркотиков на организм поговорят в библиотеке Тимирязевского района 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В ближайшую пятницу, 23 марта, сотрудники центра «Родители за мир без преступности, насилия и наркотиков» проведут очередную встречу с подростками из Тимирязевского района. Беседа состоится в библиотеке № 23. Ее тема: «Вредные привычки — как они влияют на нашу жизнь». Об этом рассказала заведующая библиотекой Елена Максименкова.
— Мероприятие проводится с целью антинаркотического и антикриминального просвещения юношества, — пояснила Максименкова.
Начало в 14.30. Вход свободный. Адрес библиотеки: Тимирязевская ул., д. 17, корп. 1. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
В библиотеке на Дмитровке отметят День земли Юные прихожане соберутся на службу в храме у Соломенной сторожки Фильм-сказку с Олегом Поповым покажут в «Искре» на Костякова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни30
Как снимался сериал «Золотая орда»2
10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение