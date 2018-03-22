О пагубном влиянии наркотиков на организм поговорят в библиотеке Тимирязевского района

Начало в 14.30. Вход свободный. Адрес библиотеки: Тимирязевская ул., д. 17, корп. 1. (мю)

— Мероприятие проводится с целью антинаркотического и антикриминального просвещения юношества, — пояснила Максименкова.

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