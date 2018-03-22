О пагубном влиянии наркотиков на организм поговорят в библиотеке Тимирязевского района 

В ближайшую пятницу, 23 марта, сотрудники центра «Родители за мир без преступности, насилия и наркотиков» проведут очередную встречу с подростками из Тимирязевского района. Беседа состоится в библиотеке № 23. Ее тема: «Вредные привычки — как они влияют на нашу жизнь». Об этом рассказала заведующая библиотекой Елена Максименкова.
— Мероприятие проводится с целью антинаркотического и антикриминального просвещения юношества, — пояснила Максименкова.
Начало в 14.30. Вход свободный. Адрес библиотеки: Тимирязевская ул., д. 17, корп. 1. (мю)