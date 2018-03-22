Воронежцев приглашают на показ «неравнодушных» короткометражек

Кинофестиваль «Новый горизонт», который ежегодно проходит в Воронеже, приглашает на кинопоказ короткометражек, объединенных общим названием «НЕравнодушный».

«Мы будем остро сопереживать судьбе главного героя и его тернистому пути к солнцу, задумаемся о непростом жизненном выборе молодой мамы, проникнемся проблемами юноши, живущего по своим моральным принципам и много другое», — пишут организаторы.

Ежемесячный киноклуб — это возможность увидеть работы лауреатов и номинантов фестиваля «Новый горизонт». Это короткометражки разных жанров, видов, техник, с разными сюжетными линиями, прибывшие в Воронеж c разных уголков земного шара. Кроме того, киноклуб — это шанс обсудить впечатления со зрителями и получить фирменный приз от Международного молодежного кинофестиваля «Новый горизонт» и его партнеров.

Очередной показ пройдет 25 марта в 18.00 в кинозале Дома молодёжи (проспект Революции, 32). Билет стоит 100 рублей.