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Воронежцев приглашают на показ «неравнодушных» короткометражек
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Воронежцев приглашают на показ «неравнодушных» короткометражек 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Кинофестиваль «Новый горизонт», который ежегодно проходит в Воронеже, приглашает на кинопоказ короткометражек, объединенных общим названием «НЕравнодушный».
«Мы будем остро сопереживать судьбе главного героя и его тернистому пути к солнцу, задумаемся о непростом жизненном выборе молодой мамы, проникнемся проблемами юноши, живущего по своим моральным принципам и много другое», — пишут организаторы.
Ежемесячный киноклуб — это возможность увидеть работы лауреатов и номинантов фестиваля «Новый горизонт». Это короткометражки разных жанров, видов, техник, с разными сюжетными линиями, прибывшие в Воронеж c разных уголков земного шара. Кроме того, киноклуб — это шанс обсудить впечатления со зрителями и получить фирменный приз от Международного молодежного кинофестиваля «Новый горизонт» и его партнеров.
Очередной показ пройдет 25 марта в 18.00 в кинозале Дома молодёжи (проспект Революции, 32). Билет стоит 100 рублей.
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