Ещё
Мастер-класс «Морские животные» проведут для детей в Покровском-Стрешневе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мастер-класс «Морские животные» проведут для детей в Покровском-Стрешневе 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В детской библиотеке №236 в рамках работы клуба «Родничок» 29 марта пройдет литературный час «Посреди любой страницы оживают чудеса». В его рамках для детей будет организован бесплатный мастер-класс «Морские животные». В технике аппликация и оригами участники создадут обитателей моря. Об этом сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова.
— Кроме того, ребята смогут совершить виртуальное путешествие по книгам Сахарнова: «Какого цвета море?», «Кто прячется лучше всех?», «Кто в море живет?», а также по произведениям Снегирева, — рассказала Татьяна Иванова.
Каждый гость сможет поучаствовать в литературной викторине «Волшебное слово» и сыграть в подвижные игры: «Морские загадки», «Море волнуется раз». В завершение литературного часа будет показан мультфильм «Рассказы старого моряка».
Напомним, детская библиотека №236 располагается по адресу: ул. Большая Набережная, д.15. Начало в 11.30. Вход свободный.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Покровском-Стрешневе отметят Всемирный день воды Музыкальная лекция «Брамс» состоится в Южном Тушине Жители Северного Тушина выберут программу празднования Дня победы в районном парке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как снимался сериал «Золотая орда»12
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни45
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение