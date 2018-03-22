Мастер-класс «Морские животные» проведут для детей в Покровском-Стрешневе

В детской библиотеке №236 в рамках работы клуба «Родничок» 29 марта пройдет литературный час «Посреди любой страницы оживают чудеса». В его рамках для детей будет организован бесплатный мастер-класс «Морские животные». В технике аппликация и оригами участники создадут обитателей моря. Об этом сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова.

— Кроме того, ребята смогут совершить виртуальное путешествие по книгам Сахарнова: «Какого цвета море?», «Кто прячется лучше всех?», «Кто в море живет?», а также по произведениям Снегирева, — рассказала Татьяна Иванова

Каждый гость сможет поучаствовать в литературной викторине «Волшебное слово» и сыграть в подвижные игры: «Морские загадки», «Море волнуется раз». В завершение литературного часа будет показан мультфильм «Рассказы старого моряка».

Напомним, детская библиотека №236 располагается по адресу: ул. Большая Набережная, д.15. Начало в 11.30. Вход свободный.