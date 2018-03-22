Читатели из Вьетнама познакомились с русскими сказками в Ферганском проезде

Юные читатели из Вьетнама побывали в библиотеке № 109 района Выхино-Жулебино по адресу Ферганский проезд, дом 3, корп. 3. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Наши друзья, изучающие русский язык, совершили познавательное и увлекательное путешествие по залам библиотеки, познакомились с миром русских народных сказок, приняли участие в интерактивных конкурсах и викторинах, — отметил библиотекарь.

Добавим, что в ходе литературных встреч в библиотеке посетители не только читают книги, но и обсуждают, оценивают поступки героев любимых произведений. (мю)