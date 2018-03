Планы на выходные: музыка, парфюмерия и обмен вещами

Послушать русский рок. 23 марта в клубе Stadium выступит группа «Сплин» с новой программой «Тепло родного дома». Сет-лист традиционно будет непредсказуем и полон сюрпризов. Одно можно сказать с уверенностью: любимых песен в программе будет много.

… или мастера эклектики. В эту пятницу в Community можно будет услышать выступления Nils, Spy.Der, резидента проекта Mona L и хедлайнера вечера, мастера эклектики — француза Оливье Матею, он же Rodriguez Jr. Начало вечера в 22.30.

Узнать, куда прибыл поезд. В фонде культуры «Екатерина» открылась выставка «Прибытие поезда», которая пройдет до 20 мая. Масштабный выставочный проект объединяет больше ста работ отечественных и зарубежных художников. Экспозиция рассказывает о феномене поезда в мировой культуре: его динамика, неожиданность появления, факт прибытия и вторжение в реальность стали каноническим символом перемен и неумолимого движения истории вперед.

Поесть хумуса. До 7 апреля в кафе «Одесса-мама» проходит Moscow Hummus Fest. Шеф-повар кафе Павел Колесник приготовил семь вариаций популярной еврейской закуски, которую так любят одесситы. Сет из семи видов хумуса будет стоить 820 рублей. Большая порция каждого вида хумуса — 340 рублей.

Поменяться вещами. 24 марта с 13.00 до 17.00 на территории фудкорта Экомаркета в Коньково вновь состоится уникальное событие — Really FreeMarket. Его суть состоит в обмене ненужными вещами: каждый приносит то, чем хочет поделиться, и забирает то, что принесли другие. Все это бесплатно. Принести можно вещи и обувь, детский транспорт и игрушки, спортинвентарь, посуду, кухонную утварь, исправную технику, товары для творчества. Не забывайте, что на freemarket принимаются только чистые вещи. Если на одну вещь находится несколько желающих, она разыгрывается в «камень-ножницы-бумага» под надзором freemarket-секундантов.

Больше узнать о Рудольфе Нуриеве. «Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее» — это первый концерт нового ежегодного проекта Андриса Лиепы «Имиджи и автографы», в рамках которого широкая зрительская аудитория сможет познакомиться с творчеством выдающихся артистов XX века, чьи имена навсегда вошли в историю искусств. Мероприятие приурочено к 80-летию легендарного артиста Рудольфа Нуреева, как дань памяти гениальному танцовщику и балетмейстеру. Концерт состоится 24 марта, начало в 19.00.

Научиться готовить севчие. 24 марта в 13:00 на Дорогомиловском рынке пройдет мастер-класс для гостей рынка по приготовлению севиче с последующей дегустацией от шефа ресторана «Лима» Орландо Бальдеона. Орландо с гостями рынка приготовят три вида севиче: классический, амарийо и рокото. Вход на мероприятие по предварительной записи.

Послушать Майкла Джексона и Уитни Хьюстон. Нет, мы не сошли с ума. 25 марта в Кремлевском дворце оркестр «Русская филармония» даст грандиозное шоу с лучшими исполнителями хитов Майкла Джексона и Уитни Хьюстон — «Джексон и Хьюстон шоу». Хиты Майкла Джексона презентует один из самых талантливых и успешных исполнителей его песен — Дантанио. Постановки южноафриканского певца и танцора имели оглушительный успех на всех континентах. С песнями Уитни Хьюстон выступит обладательница четырехоктавного вокала –Белинда Дэвидс, с 2013 года гастролирующая по миру с шоу The Greatest Love of All — Whitney Houston Show. После проведения более 15000 прослушиваний в 12 странах, для участия в нем была выбрана именно она. В Гонконге ее голос настолько поразил слушателей, что они попросили спеть а капелла, чтобы убедиться, что поет именно она, а не фонограмма голоса Уитни Хьюстон.

Увидеть «Сны об Армении». Илья Вартанян — один из самых известных фотографов Москвы. Переехав в Москву в 1994 году, он стал постоянным автором всех без исключения авторитетных глянцевых изданий. В объективе фотографа необычным образом раскрывается од-на из древнейших цивилизаций мира, страна с многовековыми историей, культурой и традициями, захватывающими дух пейзажами. 24 марта в Мультимедиа Арт Музее откроется его выставка «Сны об Армении». Мероприятие пройдет при поддержке АРАРАТ.

Сходить на бранч. 25 марта итальянский ресторан BUONO приглашает гостей на большой семейный бранч. Щедрый стол с итальянскими закусками, салат-баром, фирменной домашней пастой, лазаньей, равиоли и другими итальянскими блюдами от шеф-повара Кристиана Лоренцини, а также разнообразные десерты не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. А юных гостей кроме вкусного обеда традиционно ждут еще и интерактивные развлечения. Начало в 12.00.

Приобщиться к культуре Японии. 24 и 25 марта в московском торгово-развлекательном центре «Атриум» пройдет «Японская творческая мастерская». 25 марта с 11.00 до 19.00 в рамках мероприятия пройдет серия мастер-классов: чайная церемония, икебана (15.30), японская каллиграфия (17.10), приготовление и дегустация традиционных японских блюд. Увлекательные занятия, музыкальные представления и презентации представителей различных регионов Японии позволят лучше познакомиться с японскими традициями, жизненными ценностями и культурой. Скучно не будет!

Сходить в парк. 24 марта посетители парка «Красная Пресня» отметят сразу два праздника: День театра и День поэзии. В 12:00 на сцене с концертом чтецов выступят студенты выпускных курсов актерского факультета Театрального института им. Б. Щукина. Вход свободный.

Принюхаться. 24 и 25 марта на дизайн-заводе «Флакон» запускается новый проект — Perfume Bazaar. Он объединяет всех: создателей, креаторов, дистрибьюторов и поклоников парфюмерии всех возрастов. Сюда смело можно приходить всей семьей, так как большая часть проекта Perfume Bazaar посвящена парфюмерным лекциям, мастер-классам и квестам, которые делятся на мужские, женские и детские. Информация и знания, полученные здесь, будут бесценны, так как ими поделятся непосредственно сами участники парфюмерного движения России и зарубежья.

Съесть эпикурейский ужин. До 25 марта в рамках четвертого международного фестиваля Goût de France 2018 ресторан Brasserie МОСТ приглашает на праздничный ужин из пяти подач. Шеф ресторана Brasserie МОСТ, уроженец Бордо и повар в пятом поколении, Жан-Люк Молль на аперитив приготовил ароматные гужеры с сыром и воздушные клафути с зеленью и таджасскими оливками. На закуску — нежный крем из цветной капусты с камчатским крабом и цитрусовой заправкой. Основным блюдом французского ужина стала томленая в красном вине говядина с трюфелем и картофельным пюре-муслин. В качестве десерта шеф предложил авторский «Черный лес» с вишней Амарена, шоколадным муссом, взбитыми сливками и миндальным мороженым.

Сыграть против сборной. Компания Mondelez продолжает исполнять главные мечты футбольных болельщиков по всей России в рамках проекта «Кубок вкуса-2018». В данный момент стартовал уже второй этап проекта, участники которого получат шанс выиграть главный приз. 5 счастливчиков, завоевавших главный приз, сыграют 5х5 с футболистами сборной — матч, который запомнится на всю жизнь. Для этого необходимо принять участие в акции, условия которой можно узнать на сайте компании.